Enviado un mensaje Es-Alert a los teléfonos de 47 municipios andaluces por la borrasca 'Leonardo'

Mensaje de Es-Alert enviado por la Junta a las zonas con aviso rojo y naranja.

El mensaje Es-Alert de alerta de Protección Civil ha sido enviado esta tarde a los teléfonos de 47 municipios andaluces afectados por el paso de la borrasca Leonardo con fuertes lluvias y vientos.

Se trata de los avisos rojo por lluvias en Grazalema (Cádiz) y serranía de Ronda (Málaga) y naranja en la zona del alto estrecho gaditano, según ha informado en su cuenta de X el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Ante el riesgo, la Junta de Andalucía ha exhortado a la prudencia máxima, evitar desplazamientos, nunca cruzar áreas anegadas y no transitar en zonas de cauces ni inundables, al tiempo que ha recomendado subir a zonas altas.

Andalucía ha elevado este martes la situación operativa de emergencias hasta el nivel 2, que supone la incorporación de "medidas excepcionales" de otras administraciones, ante la llegada de un fenómeno meteorológico "complejo" con riesgo de inundaciones, anunció el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía EMA se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas noticias y, en caso de emergencia, llamar al 1-1-2, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.