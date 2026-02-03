Aviso rojo por lluvias en Andalucía: las zonas más afectadas por viento, precipitaciones, nieve y fenómenos costeros, según la Aemet

Andalucía continúa bajo la influencia de la borrasca Leonardo; que, en los últimos días, ha dejado abundantes lluvias en la comunidad. Lejos de remitir, la inestabilidad atmosférica seguirá presente en una semana que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "será significativamente más lluviosa de lo normal". En consecuencia, se mantienen activos numerosos avisos por precipitaciones, fenómenos costeros, viento y nevadas en distintos puntos del territorio andaluz.

De acuerdo con Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Aemet, este martes 3 de febrero se presenta como una "jornada de transición" hacia una nueva borrasca, similar a la pasada Joseph. Esto se debe a que "arrastrará una masa de aire subtropical muy húmeda y cálida a lo largo del Atlántico"; favoreciendo así la llegada de intensas lluvias y fuertes vientos. Sobre todo, a partir del miércoles 4.

Avisos en Andalucía para el martes 3 de febrero

Por el momento, el martes 3 de febrero llega con "rachas de viento muy fuertes en el litoral atlántico y en el área del Estrecho a últimas horas del día", informa la Aemet. Por ello, hay activos varios avisos amarillos (peligro bajo) ante la posibilidad de que alcancen los 61 km/h en los puntos costeros. Asimismo, se eleva a la categoría naranja hacia el interior, donde se podría llegar a los 90 km/h.

Mientras tanto, también hay un aviso naranja (peligro importante) por lluvias en Grazalema (Cádiz), debido a que podrían producirse acumulaciones de 30 mm en una hora. Las precipitaciones también serán las protagonistas de la provincia onubense, aunque en este caso no superarán los 15 mm en una hora (aviso amarillo).

Hacia el este de Andalucía, se localiza otro aviso amarillo por riesgos costeros en el litoral almeriense, con olas de hasta tres metros de altura y vientos de 60 km/h. Además, también hay espacio para las nevadas: en Guadix y Baza (Granada) podrían alcanzarse los 3 cm en 24 horas, a partir de los 1.300 metros. Puerto de la Mora será el lugar más afectado.

Aviso rojo en Grazalema: más de 200 litros/m2 en 24 horas

Avisos en Andalucía para la primera semana de febrero de 2026 / Aemet

El miércoles 4 de febrero será la jornada más inestable hasta el momento. Los avisos se extienden entonces por las ocho provincias de Andalucía, con la gaditana como la más afectada de todas. En concreto, la Aemet ha activado un aviso rojo en Grazalema (peligro extraordinario) ante las intensas lluvias previstas: se esperan acumulaciones superiores a los 200 litros/m2 en 24 horas; o 140 litros/m2 en 12 horas.

Esta cifra podría ser de 150 litros/m2 en la campiña de Cádiz, El Estrecho o Ronda (Málaga), a lo largo de 24 horas. Asimismo, también están activos los avisos naranja por viento en el litoral gaditano o El Estrecho, donde se esperan rachas de 100 km/h.

En cuanto a los riesgos costeros, serán especialmente notables en el Mediterráneo, desde Sol y Guadalhorce (Málaga) hasta el levante almeriense, aunque también estarán presentes en Huelva y Cádiz. Las previsiones apuntan a vientos de 60 - 75 km/h, según la zona, y olas de hasta cinco metros de altura.

Finalmente, las zonas del interior de Huelva, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén se encuentran bajo aviso amarillo por las lluvias, con acumulaciones previstas de 15 litros/m2 en una hora; y fuertes vientos, más intensos hacia el este de la comunidad, donde se podrían alcanzar rachas de hasta 80 km/h.