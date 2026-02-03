Juanma Moreno comparece tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ante el riesgo de llegada de un “fenómeno meteorológico adverso” que podría traer lluvias intensas y constantes a partir del martes por la noche. La reunión, que ha estado presidida por Juanma Moreno, se ha convocado después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya advertido de una probabilidad muy alta de precipitaciones persistentes en la mayor parte de la comunidad.

El presidente de la Junta ha advertido de que actualmente casi 40 pantanos están desembalsando agua y con un terreno que está lleno ya del agua que ha caído, ante la llegada del llamado "río atmosférico" que podrían dejar en algunos puntos de Andalucía el equivalente a lo que llueve en todo un año en 48 horas.

La borrasca entrará sobre las 21:00 de esta noche por la parte más occidental de Andalucía, por la provincia de Huelva y según Aemet se espera que descargue unos 120 l/m² en las primeras 12 horas, además de lluvias intensas durante el miércoles y jueves.

Algunas de las medidas que el presidente de la Junta de Andalucía para hacer frente a esta situación incluyen, activar el nivel de emergencia a nivel 2, activa a la UME y pide que se restrinjan los movimientos, además de suspender las clases en Andalucía de manera presencial en todas las provincias, menos Almería, aunque podría hacerse extensivo a esta provincia también.

El comité asesor se activa tras el tren de borrascas que sufre la comunidad en las últimas semanas y con el foco puesto en la evolución de un episodio que podría afectar a toda Andalucía. En ese contexto, la Junta pretende coordinar a los distintos organismos llamados a intervenir si el fenómeno adverso se confirma y se prolonga. La convocatoria incluye a administraciones, servicios de emergencias y entidades de apoyo que forman parte del dispositivo de respuesta.