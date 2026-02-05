El Guadalquivir se acerca a su capacidad máxima en Lora del Río y se preparan posibles desalojos

Lora del Río se blinda ante la crecida del Guadalquivir: "Lo peor está por llegar en la madrugada del viernes"

La rápida crecida del río Guadalquivir, que aumenta su nivel a un ritmo de 15 centímetros por hora, ha situado a Lora del Río en una situación de máxima vigilancia. Ante el riesgo de inundaciones derivado de las intensas lluvias de la borrasca Leonardo, el Ayuntamiento ha activado el nivel amarillo de emergencia y ha desplegado un amplio dispositivo preventivo.

El Consistorio loreño ha puesto en marcha la Fase 1 (Alerta Amarilla) del Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) tras la reunión del consejo asesor celebrada a primera hora de este jueves en el Salón de Plenos municipal. El encuentro ha estado presidido por el alcalde, Antonio Enamorado, y ha contado con la participación de miembros del equipo de Gobierno, Guardia Civil, Policía Local, técnicos municipales, Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y representantes del Centro de Salud.

Durante la reunión, el alcalde ha advertido de que la situación “se va a complicar en las próximas horas”, atendiendo a los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). En este sentido, Enamorado ha subrayado que el río “está subiendo a un ritmo de 15 centímetros por hora” y que las estimaciones apuntan a que podría alcanzarse un caudal de hasta 3.500 metros cúbicos por hora, lo que ha llevado a la creación de un gabinete de crisis.

Ante este escenario, el Ayuntamiento ha activado una batería de medidas preventivas con el objetivo de minimizar los posibles efectos de una nueva subida del nivel del agua. Entre ellas, se ha informado a los vecinos de las zonas con riesgo de inundación para que preparen sus enseres, además del reparto de vallas y rasillones en las viviendas que podrían verse afectadas.

Asimismo, se ha firmado el decreto de emergencia, se ha activado el servicio 112 y se ha habilitado el Pabellón Pedro Toro como recurso para el posible realojo de vecinos. En este espacio, Cruz Roja proporcionará material de acogida, como camas, sábanas y mantas.

En el ámbito sanitario, el centro de salud ha activado la Unidad de Ambulancias para facilitar el posible traslado de personas dependientes, mientras que se ha previsto la instalación de un Puesto de Mando Avanzado en la zona de Al-Andalus, próxima a las áreas con mayor riesgo de afectación. Paralelamente, los servicios municipales trabajan ya en los puntos más vulnerables del municipio, con la instalación de bombas de achique para evitar la entrada de agua en viviendas y espacios sensibles.

El Ayuntamiento mantiene un seguimiento permanente de la evolución del Guadalquivir y ha pedido a la población prudencia y colaboración, recomendando seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia mientras persistan los efectos de la borrasca Leonardo.

A nivel provincial, la Diputación de Sevilla ha informado de que se mantendrá "especialmente vigilante" en las zonas con riesgo de inundación, con el Guadalquivir en aviso naranja y los ríos Guadaíra, Corbones y Rivera de Huelva en aviso rojo. En este contexto, los bomberos del Sistema Provincial han atendido entre las 00:00 horas del miércoles y las 07:00 horas de este jueves un total de 243 incidencias en 60 municipios de la provincia. La mayoría estuvieron relacionadas con derrumbes, caídas y apeos provocados por el viento (127), seguidas de inundaciones en la vía pública (27) y actuaciones de saneamiento y retirada de objetos (26).

La Diputación ha señalado además que se mantiene una dotación de bomberos en El Palmar de Troya y que se sigue de cerca la evolución del río Genil y del Guadalquivir a su paso por los municipios de la Vega. De cara al fin de semana, se prevé la entrada de una nueva borrasca, Marta, el sábado, con lluvias intensas sobre suelos ya saturados y cauces y pantanos en niveles muy elevados.

Ante esta situación, la Diputación de Sevilla ha reiterado su llamamiento a extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas anegadas ni a pie ni en vehículo y asegurar o retirar objetos en exteriores que puedan ser desplazados por el viento.