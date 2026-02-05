Grazalema se refugia en Ronda tras el paso de Leonardo: "Estamos haciendo y dando lo mejor que tenemos"

Todo el pueblo de Grazalema ha sido desalojado durante la tarde de este jueves y trasladado a Ronda, municipio malagueño vecino por el riesgo de hidrosismos y corrimientos de tierra. Hasta 1.600 personas se han repartido y están siendo instalados tanto en el Complejo Deportivo "El Fuerte"; en un centro de mayores y en hoteles de la localidad que se han prestado en gesto de solidaridad. Mientras, otros tantos se están distribuyendo entre casas de conocidos, apartamentos u otros alojamientos preparados.

"Estamos recibiendo a la gente que viene de Grazalema en coches privados. Han llegado 120 personas y han pasado por triaje, vemos también cuántas personas vulnerables hay. Estarán en el polideportivo, centro de mayores, hoteles y apartamentos que hemos reservado. Así como otros que los han acogido de forma altruista. Estamos haciendo y dando lo mejor que tenemos", ha destacado la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández, en una comparecencia poco después de las siete de la tarde.

De esta forma, según ha matizado otros "muchos de ellos se irán con familiares". "Es todo lo que tenemos. Estamos alojando a mucha gente en diferentes zonas de la ciudad, en todos los edificios públicos que tenemos. No puedo decir que no me he emocionado al verlos y he llorado porque se abrazan y necesitan desahogarse en este momento"

Fernández, asimismo, ha remarcado que están prestando su colaboración como colectivo social, Cruz Roja. Además de personal voluntario del ayuntamiento y 44 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, también alojados en el polideportivo Cristóbal Guerrero. "He hablado con el alcalde de Grazalema, que no va a venir hasta que no quede nadie. También con el consejero de Emergencias, Antonio Sanz. Vienen muchas personas y queremos que se sientan cómodas. Es complicado porque vienen muy emocionados de sus casas y los niños también. Toca el corazón cuando los ves llegar, la emoción fluye", ha agregado la regidora.

En los últimos momentos de la tarde, el equipo del Ayuntamiento de Ronda y los efectivos distribuidos se están dedicando a reubicar a todas las personas que han ido llegando, principalmente, desde dentro del pabellón deportivo "El Fuerte". Entre los que ya están presentes, afectados tras lo vivido, se encontraban personas mayores, niños, mujeres, hombres y mascotas.

"La incertidumbre que tienen es de cuándo van a volver. Vienen con sus animales de compañía, desorientados, pero con esperanza de que todo salga bien", ha concluido la alcaldesa.

La solidaridad, además, ha sido palpable desde el gesto de los vecinos de Ronda, que han contribuido con comida, enseres necesarios y ofrecimiento de alojamiento a un complejo deportivo, habilitado con camas, calefactores y productos de primera necesidad.