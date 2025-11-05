Azpilicueta: "Hay que recuperar la solidez defensiva para seguir progresando"

César Azpilicueta fue el protagonista de la rueda de prensa intersemanal del Sevilla que llegó tras otra noticia de calado en lo deportivo: la lesión de Isaac en el pubis. El lateral navarro también está entre algodones pero espera poder formar como titular ante su ex equipo, el Osasuna, este sábado.

"El jugador siempre quiere estar en el campo y aportar desde dentro, pero ha tocado adaptarse, intentar llegar en las mejores condiciones y en esas estamos. Hay que respetar unos tiempos y llegar en las mejores condiciones a un partido importante", dijo ante la prensa.

El Sevilla ya es uno de los más goleados (-19): "Es una estadística que como defensa no me gusta, por supuesto. Creo que nos va a ayudar mucho y nos va a dar confianza si reducimos ese número. También es verdad que somos de los que más hemos marcado, pero hay que recuperar esa solidez defensiva para seguir progresando".

Huyendo de los errores individuales: "Soy un jugador de equipo y solo veo los goles encajados por el equipo. Desde mi posición intento ayudar cuando estoy dentro y también desde fuera. Como he dicho antes, es cuestión de trabajar juntos para recuperar esa solidez. El equipo está trabajando bien y ojalá podamos recuperar esa solidez para ganar en confianza de cara al futuro".

Su experiencia en el Chelsea y en el Sevilla: "Las situaciones son diferentes, pero lo que cuenta es el trabajo diario. Hay que ser autocríticos y humildes para reconocer lo que se puede hacer mejor para demostrarlo el fin de semana. Cuando tienes esa presión tienes que tomar decisiones y por eso somos futbolistas. Queremos jugar y ganar partidos. Es una forma de liderar también, pero luchando todos juntos. Si hay jugadores más jóvenes, arroparles. Pero todos tenemos que tomar esa responsabilidad".

El sevillismo como apoyo clave: "En todos los partidos la afición ha viajado, el ambiente en el estadio ha sido increíble... El sábado vamos a luchar juntos por los tres puntos. Venimos de una racha mala y el pensamiento puede ser más negativo, pero es una oportunidad bonita de revivir lo del Barcelona y que nos vayamos todos contentos".

Frente al equipo de su infancia y su debut: "Es un partido especial, guardo un gran cariño porque entré con 11 años con la ilusión de debutar en el primer equipo. Debuté con 17 años y me convertí en el jugador más joven en debutar en Europa, en la UEFA entonces, y en llegar a los 100 partidos. Estoy agradecido porque pasé una etapa muy importante de mi vida allí. Cuando fiché por el Atlético lo primero que hice fue ver cuando jugaba allí, porque nunca había jugado contra ellos. Soy de Pamplona y mi familia es de Pamplona y es un partido especial, pero el sábado con tres puntos de por medio cada uno busca lo mejor para sí mismo".

Un año de contrato y opción a otro: "Estoy muy a gusto y por eso firmé el contrato. Fue hace dos meses. Vine con ambición para aportar al equipo, el entrenador me da confianza y me han recibido bien en el vestuario y en la afición. Queda mucho y cuando llegue el momento lo decidiremos. Hoy solo tengo palabras positivas y ojalá el sábado, con tres puntos, lo veamos todo con mejor cara".