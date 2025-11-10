La indignación de una remera del Sevilla FC tras la regata: "El árbitro era del Betis"

El Real Betis Balompié se adjudicó la regata femenina con polémica. Las remeras del Sevilla Fútbol Club se quejaron del papel del árbitro, el internacional madrileño David Galisteo, por no cumplir con la norma anunciada antes del inicio en esta competición de calle libre: parar la regata si hubiera un choque de palas. Tras ser el barco sevillista el que se viera afectado por un ataque de las verdiblancas, el colegiado optó por continuar la carrera, algo que provocó que la embarcación heliopolitana consiguiese una ventaja determinante para conseguir alzar el trofeo al término de la misma.

Hay una ley no escrita en el remo sevillano que consiste en solucionar los problemas ocurridos de forma interna, algo que no ha hecho la proa del Sevilla, Nuria Barrios, cuyas declaraciones a través de sus redes sociales no han dejado indiferente a nadie. La hispalense compartió en su cuenta de TikTok un vídeo en el que exponía la actuación del trencilla y su forma de valorar las infracciones en ambos equipos. La remera alegó que nunca se había "callado ante una justicia y este año no va a ser una excepción". Tras presentarse, la deportista de alto rendimiento quiso ser tajante sobre la regata Sevilla - Betis, aunque aseguró que debería llamarse "la Betis - Betis".

Barrios califica como "sucio, bochornoso y antideportivo" lo ocurrido este pasado sábado, una carrera que terminó con victoria del Real Betis, algo que la remera considera injusto: "No hago esto por mí, lo hago por mis compañeras. Para que se les dé lo que por derecho es de ellas y lo que se les ha arrebatado". La proa del Sevilla Fútbol Club también habló sobre las indicaciones del colegiado David Galisteo antes del inicio de la prueba: "Nos dijo que la normativa de este año es que si hay un choque de palas se parará la competición, se reanudará desde donde se pare y el barco que haya abordado tendrá una penalización". Además de asegurar que era un "árbitro del Betis", la sevillista reconoce que hubo "choque de palas desde el principio", aunque apunta que la inactividad del trencilla se debe a la ventaja verdiblanca: "No se ha hecho nada porque no ha habido nada grave y porque ellas iban delante".

El "espíritu deportivo" del Betis

"Íbamos a ganar la regata", aseguraba Barrios antes de sentenciar sobre la actuación de las remeras del Real Betis: "Nos han abordado. Se ha caído una compañera del puesto, se ha hecho daño y el árbitro se estaba riendo, tenía una sonrisa en su cara". Para la proa del combinado hispalense es una vergüenza lo vivido en el Río Guadalquivir este fin de semana: "Las han dejado adelantarnos y han tenido la desfachatez de celebrar la victoria del Betis", aunque ha querido dejar claro que "las rivales no tienen culpa de nada en esto, ellas han hecho su función que es remar".

"Si el Real Betis Balompié de fútbol tiene un mínimo de espíritu deportivo pondrá esto en su sitio, porque lo que no puede ser es que quienes dirijan esta competición quienes manden la normativa, quienes organicen todo y quienes arbitren durante la propia competición sean árbitros del Betis", protestaba Nuria Barrios en un vídeo que ha llegado a todas partes debido a su viralidad tanto en TikTok como en Twitter a través de las cuentas de aficionados del Sevilla Fútbol Club y que, por el momento, no ha obtenido respuesta.