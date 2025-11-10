Éxito rotundo del nuevo formato de la Regata Sevilla-Betis con meta en la Torre del Oro pese a la polémica

La LIX Regata Sevilla-Betis queda para la historia por varios hechos y la mayoría son positivos. El primero a destacar fue la belleza de la disputadísima y vibrante regata absoluta masculina. Después de 14 años el Sevilla recuperó el Cocodrilo del que se había hecho casi en propiedad el Betis devolviendo la dualidad a la prueba. Y fue en una regata apasionante con remontadas y un pulso heroico que ganó finalmente el bote sevillista. Y lo segundo a destacar, dejando al margen la fuerte polémica de la regata femenina, fue el éxito rotundo del nuevo formato.

Los problemas en el Muelle de las Delicias, con problemas de cimentación de los pilotes y en espera de licitación de la obra que debe arreglarlo, desaconsejaron a la Autoridad Portuaria a autorizar que de nuevo este año fuera la meta allí. De este modo la prueba tuvo que tener la salida mucho antes, en San Jerónimo casi, y tuvo que recortar en 700 metros la distancia clásica de 6.000 metros dado que la meta debía ponerse antes: bajo la Torre del Oro y ante el Puente de San Telmo.

Esta idea ya fue sugerida por el anterior director de la Sevilla-Betis, Sergio Paredes, antes de que el Puerto de Sevilla dijera que no podría ubicarse ninguna grada en las Delicias por seguridad. Y fue asumida por el nuevo director de la regata, Javier Cáceres, con el beneplácito del presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones. Era una incógnita cómo saldría todo, porque hasta un par de semanas antes no se sabía exactamente dónde iría la meta y dónde podría ubicarse la grada de llegada.

Meta en el corazón de Sevilla

El Paseo del Marqués de Contadero y el entorno de la Torre del Oro tiene el pequeño inconveniente de que es Bien de Interés Cultural y montar allí cualquier evento requiere por protocolo de Patrimonio Histórico un proceso administrativo más largo. No daba tiempo a montar bajo la torre almohade, monumento histórico artístico desde 1931, ninguna estructura. Por ello el palco de autoridades tuvo que ser montado en el restaurante Río Grande.

Y allí estuvieron el alcalde de la ciudad junto a su predecesor y actual portavoz de la oposición, José Luis Sanz y Antonio Muñoz. Y allí estuvo también la consejera de Deportes de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. Y el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona. Y toda la cúspide de la familia del remo. Y todos comprobaron las excelencias de la llegada de la regata bajo la Torre del Oro, en el corazón de Sevilla y arropada por miles de aficionados en las riberas y el Puente de San Telmo.

Llegada más visible y más vistosa

Todo indica que la regata se quedará así. El hecho de que se reduzca en 700 metros incluso la hace más vistosa. La regata suele quedar definida por la Curva de Chapina y de ahí a San Telmo hay un kilómetro aproximadamente mientras que a las Delicias había casi dos. Y la llegada tan lejos con la regata definida mucho antes le quitaba vistosidad a la meta porque el ganador, fuera el que fuera, llegaba siempre con varios barcos de ventaja. No era fiel al pulso precioso a mitad de regata, como el de este año o el de algunos años precedentes.

Ahora esa distancia se acorta y todo es más vibrante. Y esa vistosidad, amén de la monumentalidad de la meta y la mayor presencia de público, es una ventaja indudable. Hay que apostar por este nuevo formato.

La polémica en la regata femenina

El único punto negro de esta edición que antecede a la sexagésima, en la que la organización quiere dignificar tal efeméride, fue la polémica de la regata absoluta femenina. A los cinco minutos de la misma, entre los puentes del Alamillo y la Barqueta, se produjo un choque de palas tremendo que perjudicó claramente al Sevilla. Almudena Gil, la dos sevillista, sufrió tal golpe en su remo de la tres del Betis y hasta se salió de su carril. El bote bético, que iba en ese momento por detrás, aprovechó para ponerse por delante mientras se quedaba clavado el sevillista, que falló en no reclamar levantando la mano y quedándose parado, lo que habría obligado al juez a parar la prueba.

En el Sevilla ha indignado que el juez de la femenina, el árbitro internacional madrileño David Galisteo, formado en el Real Club Mediterráneo de Málaga, no cumpliese la norma que anunció antes del inicio en esta regata de calle libre: que pararía la regata si había choque de palas. Es algo que ha sucedido más de una vez tanto en la femenina como en la masculina, que el mismo David Galisteo paró por un choque de palas mucho menor hace unos años. Pero esta vez entendió que el Sevilla cometió falta. Cuestión de interpretaciones.

Hasta el comentarista inglés de RTVE Play, un especialista en la Oxford-Cambridge, se extrañó de que el juez no detuviese la regata: "A ver si no hay ningún daño en el bote del Sevilla… Me sorprende. Me sorprende. En realidad en las carreras de Oxford y Cambridge la normalmente la tradición es parar la carrera y reiniciar la regata. En este caso el árbitro responsable no ha visto ninguna infracción entre Betis y Sevilla. Puede ser que haya considerado que la falta es del Sevilla en este caso y por eso no ha querido reaccionar. En cualquier caso el Betis coge muy bien este conflicto, este incidente y saca como un barco y medio de ventaja sobre el barco del Sevilla".

En la familia del remo, en cambio, no ha gustado la reclamación que por la vía de las redes sociales hizo una de las remeras del Sevilla al entender que es remover la polémica sin necesidad... aunque lleve razón en el fondo y no en las formas Nuria Barrios, la proa sevillista que lanzó una diatriba descarnada contra la organización de la regata muy subida de tono. En el remo son más de lavar la ropa en casa y no airear las pequeñas miserias y polémicas que siempre surgen en la rivalidad Sevilla-Betis. Porque entienden que esto no es fútbol sino remo.