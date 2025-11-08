En la prueba femenina los botes se pegaron tanto que las palas de las remeras chocaron

Siempre hay tensión en un Sevilla-Betis. Ya sea en un derbi entre los principales equipos de la ciudad, en un partido de patio de colegio en la regata más antigua del calendario nacional. En la prueba femenina absoluta las palas de uno y otra embarcación chocaron y el ocho con timonel sevillista casi se paró permitiendo al bote bético tomar la delantera antes de del Puente de la Barqueta.

La embarcación bética acabó aganando la prueba, aunque se espera que haya reclamación del Sevilla.