La lesión en el sóleo de Azpilicueta: seria duda para el derbi

Poco antes del partido entre el Sevilla y el Osasuna el club sorprendió ofreciendo un parte médico inesperado de Azpilicueta que lo inhabilitaba para el encuentro. Se cayó el navarro de la convocatoria de 24 futbolistas y ni tuvo que hacer descarte técnico Matías Almeyda ante la circunstancia de la nueva dolencia del navarro: una lesión en el sóleo que hace pensar en el condicionante de la edad.

Les lesiones en el sóleo suelen ir aparejadas a fatiga muscular que se hace más evidente conforme se van cumpliendo años y Azpilicueta ya tiene 36... En este caso puede estar condicionada por el hecho de que el jugador fue alineado quizá de forma precipitada en el Metropolitano recién salido de su lesión en el aductor que se produjo al inicio del Sevilla-Mallorca el 18 de octubre, es decir, hace tres escasas semanas.

El parte médico no especifica el tiempo que estará ahora Azpilicueta de baja. El parón de selecciones le va a venir muy bien para parar de verdad y recuperarse en tiempo y forma. "César Azpilicueta sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. El central del Sevilla FC será baja para este encuentro y queda pendiente de evolución según informan los servicios médicos del club", decía la nota.

¿Estará para jugar en el RCDE Stadium el lunes 24 de noviembre? En ningún caso y pese a que para este encuentro es baja segura Carmona, el elegido ante el Osasuna por el navarro, por sanción. ¿Para el derbi Sevilla-Betis el domingo 30 de noviembre? En el mejor de los asos llegará muy justito al derbi pues tiene para un periodo estimado de entre tres y cuatro semanas.

El gemelo del jugador irá dictando los tiempos de su recuperación. Aunque con un derbi por medio también puede entrar en juego la estrategia del cuerpo técnico del Sevilla escondiendo todo lo que pueda el estado físico de algunos jugadores que serán duda para el partido de rivalidad hasta última hora.

Es lo que le sucede también a Alexis, que sufrió una lesión en el bíceps femoral en Anoeta el viernes 24 de octubre aunque no se supo hasta el lunes 26 tras las pruebas médicas y en principio su periodo de baja iba a ser de unas cinco semanas como mínimo. Es decir, que está en el límite de que pueda jugar el partido de rivalidad. Y el otro veterano estará con esta lesión en el sóleo en la misma circunstancia, a la que hay que añadir la incertidumbre propia de la edad.

Su inesperada y nueva lesión impidió al defensa navarro enfrentarse al equipo de su tierra y de su niñez. El equipo en el que nació y creció como futbolista. El Sevilla inluso le montó un homenaje en sus redes sociales que tituló Del Tajonar a Nervión recordando su trayectoria. Pero el sóleo se cargó el emotivo reencuentro.