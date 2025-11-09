Entre la mejor imagen de Akor Adams en el Sevilla y el paradón impresionante de Vlachodimos

Triunfo con apuros del Sevilla, pero gran alegría al fin y al cabo para todos los sevillistas al volver a la senda de los tres puntos después de tres derrotas consecutivas del equipo de Almeyda. Los blancos se merecieron ese botín por el número de ocasiones creadas ante Osasuna, aunque los navarros obligaron a Vlachodimos a hacer un paradón para evitar el empate.

Akor Adams | No marcó, pero jugó su mejor segundo tiempo de blanco

El delantero nigeriano era la única opción para Almeyda para sustituir al lesionado Isaac y no desentonó a pesar de no anotar ningún gol. Bueno, ninguno válido, que el anulado era bastante dudoso. Adams esta vez sí ganó muchos balones de espalda a los dos centrales y tuvo dos opciones clarísimas en las que Sergio Herrera le hizo dos verdaderos paradones.

Peque | Es el único que se da la vuelta y regatea al rival

Peque aguanta un balón de espalda ante Abel Bretones. / Julio Muñoz | Efe

Dentro de la escasa calidad de toda la plantilla del Sevilla, el catalán es uno de los pocos a los que no les quema el balón cuando lo tiene en los pies. Trata de controlar, girarse, driblar al rival y buscar la mejor opción hacia arriba. El público se lo agradeció con una sonora ovación al ser sustituido.

Vlachodimos | No es una ciencia exacta, pero eso da puntos

Vlachodimos celebra con el puño apretado la parada a Raúl García de Haro. / Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press

No se sabe con certeza si Akor Adams habría metido dentro la que tuvo después o Ejuke, o el fuera de juego no habría sido tal, pero la parada del griego a Raúl García de Haro es una de ésas que le dan puntos a su equipo. Sacó una mano increíble cuando ya parecía superado.

Nianzou | Bien con el balón, inocente otra vez con las tarjetas

Nianzou le entra a Víctor Muñoz en la acción en la que vio la tarjeta amarilla. / Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press

Quien no vea que el francés, si no se lesiona más de la cuenta de aquí en adelante, es un proyecto de central carísimo seguramente habrá visto poco fútbol, pero tiene tantos defectos por pulir en su inmadurez... Jugó perfecto en la salida del balón, pero vio una tarjeta innecesaria y rozó la segunda.