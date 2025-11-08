Almeyda valora el ejemplo de Peque: "Dejó el alma, es el prototipo en esta etapa del Sevilla"

Matías Almeyda, suspirando de alivio con un ilustrativo y sonoro ufff, valoró el triunfo del Sevilla sobre el Osasuna en los medios del club. "Creo que fue, como habíamos hablado, un partido muy duro. El primer tiempo fue muy programado con respecto a mantener el arco a cero y eso te saca fútbol. Llegábamos a tres cuartos y teníamos que dar la vuelta por que no teníamos mucha profundidad. Y en los últimos 10 minutos del primer tiempo modificamos el sistema y ahí empezamos a tener un poquito de profunidad y de juego".

Incluso vio positivo cómo el Sevilla defendió su escasa renta en el agónico final del partido y el alargue hasta el minuto 100. "Después el segundo tiempo lo hicimos bien, con esos ocho minutos adicionados al final que quieras o no te meten adentro con centros y centros, pero valoro cómo defendimos en esa fase"

Rompió la racha negativa el Sevilla y eso era absolutamente urgente y necesario, y así lo reconoció el técnico argentino. "Era muy importante volver al triunfo porque después de tres derrotas otra derrota más hubiese sido duro para todos. Es bueno volver al triunfo en casa, y ver que nuestra afición ve que los jugadores entregan todo lo que tienen, que vamos a entregar todo lo que tenemos. Y, bueno, creo que estamos contentos por el triunfo y cosas a mejorar siempre".

El ejemplo de Peque fue valorado así al ser preguntado Almeyda. "Yo estoy muy feliz acá. Aquellos que hemos jugado al fútbol sabemos cuándo hay un vestuario enérgico y que se apoyan entre ellos. No soy de meterme mucho en su lugar, soy un entrenador que les da cariño y que les acepta errores tratando de corregirlos y que les hace entender que acá somos todos importantes, o ganamos todos o perdemos todos. Y ver a jugadores como Peque hoy... Me pone contento por él. Lo ha dado todo en la pretemporada, hablé bastante con él y creo que la ovación de la grada es muy justa y emociona".

Además, habló de la confianza en sí mismos de los jugadores. Y ahí volvió a poner el ejemplo de Peque, de los pocos que puso desequilibrio y ofreció cosas distintas en un partido trabadísimo y sin dueño. "Ellos tienen que creer en ellos. Mientras crean en ellos les creerán todos. El problema en la vida es que uno no crea en uno mismo. Tratamos de que crean, y que tengan convicciones, y que no están limitados y tienen mucho por dar. El caso de Peque, hizo un partido completísimo, la tuvo, gambeteó, buscó faltas, dejó el alma... Es el prototipo de jugador que pretendemos tener en esta etapa del Sevilla".