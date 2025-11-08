Sevilla-Osasuna, en directo el partido de Liga

El Sevilla Fútbol Club y el Club Atlético Osasuna juegan en el Ramón Sánchez-Pizjuán su partido correspondiente a la duodécima jornada de Primera División. El árbitro encargado de dirigir el partido es el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias, que estará auxiliado en el VAR por el manchego adscrito al Colegio Madrileño Valentín Pizarro Gómez.

Se trata de un duelo de urgencias entre uno de los peores locales de la categoría, pues el equipo de Matías Almeyda sólo ha logrado un triunfo ante su gente, la goleada sobre el Barcelona, y el peor visitante, dado que en Oviedo sumó su primer punto a domicilio (0-0) el conjunto de Alessio Lisci.

El equipo nervionense es antes de esta jornada duodécima el decimotercer clasificado con 13 puntos después de tres derrotas consecutivas, la peor racha desde que arribara a Nervión su entrenador argentino. Y la escuadra navarra está dos puestos y dos puntos por debajo, con 11 puntos como decimoquinta clasificada.

En ambos equipos hay bajas importantes. En el Sevilla no estarán Isaac, Alexis, Agoumé ni Cardoso. Sí hubo una gran novedad en la convocatoria, en la figura de Joan Jordán. Y en el Osasuna faltan piezas clave como Budimir, Lucas Torró, Valentín Rosier o Iker Benito. De hecho Lischi viene a Sevilla con sólo 18 jugadores.