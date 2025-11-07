Joan Jordán, gran novedad en la convocatoria del Sevilla, sin Agoumé aún

Joan Jordán entra en su primera convocatoria por Isaac, en la imagen de archivo junto al catalán.

Matías Almeyda incluyó por fin a Joan Jordán en la lista de 24 convocados que ofreció en la tarde de este viernes para el partido de este sábado contra el Osasuna. Es la primera citación del mediocampista catalán esta temporada, la primera como sevillista en muchísimo tiempo pues fue cedido la pasada campaña al Alavés.

En la lista aún no pueden ingresar Agoumé, por una contusión fuerte que sufrió en Anoeta, Cardoso, con una lesión en el sóleo, ni Alexis, que tiene lesión en el bíceps femoral. Joan Jordán entra por Isaac, que se lastimó en el aductor después de su partido en el Metropolitano y es esperado ya después del parón de selecciones de noviembre que llega tras el partido de esta jornada.

El ingreso de Joan Jordán por Isaac es la única novedad en la lista que confeccionó Almeyda para jugar contra el Atlético, partido para el que descartó finalmente al tercer portero.

Los 24 que viajan son Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores; Carmona, Juanlu, Marcao, Azpilicueta, Kike Salas, Ramón Martínez, Castrín, Nianzou, Suazo, Oso; Mendy, Sow, Manu Bueno, Joan Jordán, Gudelj; Januzaj, Alfon, Ejuke, Rubén Vargas, Peque; y Akor Adams.