Almeyda: "Estoy aquí por amor y quiero ser el entrenador del Sevilla por mucho tiempo"

Matías Almeyda pidió tranquilidad y confianza a sus jugadores y al entorno del Sevilla. Y habló de que él se encuentra "con sueños" y con ánimos de gratitud hacia el Sevilla. Además habló de una gran conexión con el grupo y de que es "feliz" yendo a entrenar. "Aunque cuando pierdo no soy feliz porque me gusta ganar", dijo. "Yo estoy acá por amor y no por cumplir un contrato. Hubo entrenadores que no quisieron venir y otros que sí y aquí estoy yo. Quiero ser el entrenador del Sevilla por mucho tiempo. Y eso que me hizo venir acá no lo voy a entregar fácil. Va a costar mucho", añadió.

El entrenador del Sevilla confirmó que Agoumé y Cardoso no llegan al partido. Tampoco Isaac. Alexis está descartado por supuesto. Pero sí estarán Alfon y Azpilicueta. "Alfon y César están dentro de los citados. Isaac se le cargó en el entrenamiento el aductor y no va a estar para este partido. A ninguno le gusta quedar fuera pero también siente el respaldo de todos".

Al margen de las altas y las bajas habló de cómo afronta el partido contra el Osasuna: "Con la misma importancia de todos los partidos. Venimos de tres derrotas. La importancia es la de tratar de volver al triunfo y de volver a sumar. Estamos muy enfocados en poder revertir esta situación de los últimos tres partidos".

El técnico sevillista no quiso hablar de crisis... "No sé si llamarlo crisis. La realidad es que no pudimos sumar los puntos que buscábamos en esos tres partidos. Hemos trabajado bastante con respecto a formas, maneras y correcciones y seguimos buscando las vueltas hasta la encontremos. No lo minimizamos. Le damos importancia al hecho de no haber sumado puntos y estamos conscientes y con ganas de sacar esto adelante. Y trabajando mucho".

Un partido parejo que afrontar con tranquilidad: "El partido va a ser un partido duro como todos sabemos. Ellos tienen un buen sistema de juego. Es un equipo que en su línea está bien y va variando su manera tanto en la fase ofensiva como en la defensiva. Ha jugado con dos sistemas que también va variando durante el partido. Es un partido difícil de la Liga, un partido parejo. Tenemos que estar tranquilos y confiados y hacer bien las cosas".

Lo positivo que hubo contra el Atlético: "Han sido partidos diferentes y el resultado ha sido el mismo, adverso. Pero han sido situaciones diferentes y no hemos trabajado solamente los errores, sino una fase de producir más y lastimar un poquito más en los momentos en que tengamos la posibilidad. Y después poder defendernos aunque lo hemos hecho bastante bien, porque el otro día se iba compitiendo bastante bien. El Atleti tuvo sus posibilidades en el primer tiempo pero después del primer gol todo cambió. Somos conscientes de lo bueno que estamos haciendo y los jugadores lo saben. Y somos conscintes de los errores que hemos cometido y tratamos de corregirlos".

¿Nerviosismo en el entorno del equipo? "No pienso en escenarios negativos. Si no los atraes. Pienso que esto va terminar bien porque trabajamos y buscamos maneras para que así suceda".

Momento de tranquilidad y confianza: "Es el momento en que más tranquilo y más confiados tenemos que estar. Perdimos tres partidos y no vamos a poner excusas. Sabemos que tenemos que seguir trabajando y tenemos que dar más. Tenemos un grupo que se entrega. El grupo se entrena bien y tiene buena predisposición y eso nos da la esperanza de que con la tranquilidad y con las ganas lo tenemos que revertir"

¿Qué le ha pasado al equipo tras la goleada al Barça? "Es lo más difícil de entender. Si no, no hubiese sucedido. Previo al Barcelona nosotros conseguimos otros triunfos. No me detendo sólo en esto si no en otros triunfos fuera de casa. Es verdad que hubo euforia por un partido que lo ganamos bien. Pero hubo errores que no fueron penalizados con gol y supimos marcar diferencias. Después los otros partidos se han dado así y los miramos para corregir. En el fútbol se juega una gran parte psicológica. Después del Barcelona jugamos de local e íbamos todos muy entusiasmados a ese partido y se habían creado expectativas altas y fue ese balde de agua fría que te meten. Pero ya estamos en carrera otra vez y ya estamos en lo que planificamos y en no perder más puntos".

Estado anímico del propio Almeyda: "Con sueños... Con muchos sueños de ver reflejado lo que me hizo tomar la decisión de venir a este club porque tengo un sentimiento especial por este club. Jugué y cuando uno juega por un club se despierta otra clase de sentimiento, no es dirigir por dirigir. Es dirigir un club con un sentimiento y un agradecimiento hacia un club que me abrió las puertas del fútbol europeo cuando yo era joven. Y si algo tengo yo es memoria y les voy a dar hasta donde digan basta. Cuando uno tiene sentimientos y las cosas se hacen con amor, a la larga van a terminar bien. Somos humanos y se cometen errores. Trato de enmendarlos. Con el staff técnico hablamos muchos y con la dirigencia también estoy abierto siempre al diálogo. Y tengo una excelente conexión con el grupo, me hace feliz venir acá. Soy feliz. Aunque cuando se gana no soy feliz porque me gusta ganar".

