Horario y dónde ver el RCD Espanyol - Sevilla FC: un paso al frente

Termina el parón de selecciones y vuelve la vida en LaLiga EA Sports. Sevilla Fútbol Club y RCD Espanyol cerrarán la jornada en el RCDE Stadium con la misma intención: sacar tres puntos de un partido que se antoja vital para los objetivos de ambas instituciones. Los hispalenses se marcharon a la ventana internacional con una victoria sobre el Club Atlético Osasuna por 1-0, obra de Rubén Vargas desde los once metros, mientras que el combinado perico cayó en casa ante el Villarreal por 0-2, quedándose a dos puntos de la quinta plaza que ocupa en estos momentos el Real Betis Balompié, próximo rival de los de Matías Almeyda tras el duelo en Cornellà.

El técnico bonaerense, que aún no ha dado a conocer la convocatoria, no podrá contar casi seguro con César Azpilicueta y Tanguy Nianzou, quienes siguen ejercitándose al margen del grupo y no parecen estar disponibles para el choque en Barcelona. Por el contrario, este viernes se conocía la noticia de que regresaban a los entrenamientos con sus compañeros Isaac Romero, Alexis Sánchez, Lucien Agoumé y Fábio Cardoso, aunque parece poco probable que alguno vaya a partir de inicio en el duelo liguero. Ganar en campo del Espanyol sería una buena noticia para un Sevilla que no sabe lo que es salir airoso tras un parón en lo que va de temporada.

Las mejores imágenes del Sevilla FC - CA Osasuna / Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press

Horario del partido

El RCD Espanyol - Sevilla Fútbol Club se disputará el próximo lunes 24 de noviembre a partir de las 21:00 en el RCDE Stadium. A los nervionenses no se les da nada mal el feudo perico, donde llevan sin perder desde enero de 2017. Desde entonces, seis victorias del conjunto hispalense y un solo empate, siendo Dodi Lukebakio el protagonista del último enfrentamiento gracias a un doblete que sirvió a los de Xavi García Pimienta para llevarse los tres puntos de Barcelona. Curiosamente, antes de esta racha positiva del combinado blanquirrojo, los blanquiazules cosechaban tres encuentros consecutivos derrotando a sus rivales entre LaLiga y Copa del Rey, quedando para el recuerdo aquella eliminatoria de 2015 en la que los pericos salieron airosos.

Dónde ver el encuentro

Además de verse en el RCDE Stadium y seguirse a través de la web de Diario de Sevilla, el choque se retransmitirá en DAZN, M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. El Espanyol lleva dos partidos consecutivos sin ganar en LaLiga EA Sports. Además de caer en casa ante el Villarreal, los pericos se vieron sorprendidos por el Deportivo Alavés, frente al que perdieron por 2-1. Esto cortó una racha de dos victorias consecutivas, contra Elche y Oviedo, que venía de cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria: dos empates y dos derrotas. Por su parte, el Sevilla ganó a Osasuna tras haber sido superados por RCD Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid.