Isaac, Alexis, Agoumé y Cardoso vuelven a entrenar con el Sevilla

El viernes ha llegado cargado de buenas noticias para el Sevilla Fútbol Club. Matías Almeyda ha visto cómo se ha vaciado casi por completo una enfermería que la semana pasada suponía un quebradero de cabeza. Tras el regreso de Marcao y varios internacionales este jueves, le ha llegado el turno de reincorporarse junto a sus compañeros a cuatro de los lesionados del club nervionense. Isaac Romero, Alexis Sánchez, Lucien Agoumé y Fábio Cardoso han vuelto a ponerse a las órdenes del técnico bonaerense en un fin de semana clave para mantener la dinámica positiva que comenzó con la victoria sobre el Club Atlético Osasuna.

Los cuatro futbolistas se antojan fundamentales para los planes de un Almeyda que aún no ha recuperado a Tanguy Nianzou y César Azpilicueta, dos jugadores claves en su once inicial con defensa de cinco, por lo que Cardoso podría tener incluso una oportunidad de jugar Ante el RCD Espanyol. El resto son parte de la columna vertebral de un Sevilla que necesita seguir sumando puntos tras una racha negativa que teminó con un apabullante cero de nueve contra RCD Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Ahora, con la plantilla al 95%, el técnico bonaerense sabe que Cornellà y el Gran Derbi ante el Real Betis Balompié son grandes oportunidades para sacar resultados positivos en un fin de año al que aún le queda mucha tela que cortar.

Isaac, Marcao, al que Almeyda quiere 'recuperar', Carmona, Manu Bueno y Kike Salas. / José Ángel García

¿Llegarán al partido del Espanyol?

Hay ciertas dudas que sólo Matías Almeyda en rueda de prensa podrá despejar. El técnico del Sevilla Fútbol Club comparecerá el domingo ante los medios de comunicación para exponer sensaciones antes de poner rumbo a Barcelona, aunque todo hace indicar que la mayoría de jugadores que han entrenado este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios estarán presentes en la convocatoria. Azpilicueta y Nianzou parecen totalmente descartados, pues quedan únicamente dos sesiones antes del choque frente al Espanyol y no se han ejercitado junto al grupo, siendo Marcao el único central que parece tener un hueco asegurado en la defensa de su entrenador.

Aún con la duda de quién acompañará al brasileño en el eje de la zaga, a Almeyda le toca ajustar las piezas de un equipo en el que el físico ha hecho mella. Con Peque en buen estado anímico y de forma, lo esperable sería verlo de titular en la zona ofensiva y que Alexis, de ir convocado, contase con minutos en la segunda mitad de cara el derbi del próximo domingo 30 de noviembre. Aunque Isaac haya vuelto con el grupo, Akor Adams se postula como la referencia ofensiva del Sevilla en un choque donde será importante demostrar la eficacia de la que el conjunto hispalense lleva presumiendo toda la temporada, al igual que volver a dejar la portería a cero como ante Osasuna.