El Sevilla regresa a los entrenamientos con tres internacionales, pero la enfermería sigue llena

La semana ha comenzado en miércoles para el Sevilla Fútbol Club tras tres días de descanso. Los pupilos de Matías Almeyda preparan ya el duelo del próximo lunes 24 ante el RCD Espanyol en Cornellà, motivo por el cual no han entrenado ni lunes ni martes. El técnico bonaerense, que en su último entrenamiento contó con 15 bajas, ha recuperado a los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, quienes cayeron el domingo en los penaltis ante la República Democrática del Congo y pierden la opción de disputar la repesca que da acceso al Mundial de 2026. También ha vuelto junto al grupo Nemanja Gudelj, que tampoco estará presente en la cita intercontinental del próximo verano con Serbia, y cuyo papel esta temporada se ha diluido con el paso de las jornadas.

En la enfermería aún se encuentran Isaac Romero, César Azpilicueta, Alexis Sánchez, Lucien Agoumé, Fábio Cardoso, Marcao y Tanguy Nianzou. Los tres primeros podrían llegar al Gran Derbi del día 30 ante el Real Betis Balompié, aunque aún no se sabe si podrían entrar en la convocatoria del próximo choque liguero. Las ausencias en defensa parecen propicias para que Kike Salas coja minutos después de haber desaparecido completamente de los planes de Almeyda. El canterano del Sevilla, capital estos últimos años en la zaga blanquirroja, parece no contar para el técnico bonaerense, al que se le acaban las opciones en la posición de central. El de Morón, Ramón Martínez y Andrés Castrín se han convertido en los únicos puros en una posición comprometida, donde se nota especialmente la ausencia del que fuera capitán del Chelsea.