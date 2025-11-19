Antonio Cordón pone fecha a la regeneración del Sevilla: "Nos queda otro verano"

Antonio Cordón ha sido una de las personas más destacadas este verano en la ciudad de Sevilla. Tras su paso por el Olympiacos griego, el que fuera director de fútbol del Real Betis Balompié terminó recalando en un Sevilla Fútbol Club necesitado de savia nueva. De la mano del extremeño llegó también un Matías Almeyda que poco a poco se ha ido ganando un hueco en el corazón de la hinchada hispalense gracias a su forma de trabajar con un equipo al que la suerte no le estaba sonriendo debido a una serie de malas decisiones que estuvieron a punto de terminar con la entidad en Segunda División. Sin embargo, este curso las cosas parecen haber cambiado para bien, aunque aún queda trabajo por hacer.

En una entrevista concedida este mismo miércoles a los compañeros de Libre y Directo, Cordón respondía entre otras cuestiones a la pregunta que más se ha hecho el sevillismo: el por qué ha aceptado la oferta de un club en caída libre. El director deportivo ha sido transparente en su respuesta, asegurando que no se ve "en un lugar donde se haya llegado a la cúspide del proyecto, creo que donde más puedo aportar es en proyectos donde puedas orientar y hacer que la gente entienda que ese es el camino que uno se marque en el club y LaLiga". El ex del Villarreal no quiso dejar pasar la oportunidad de darle algo de optimismo a la hinchada hispalense, a la que considera "una afición increíble y ha llevado a Sevilla a un protagonismo impresionante en liga y Europa. Eso volverá a llegar, hay que ir pasito a pasito, construyendo con base sólida de forma austera. Todo el mundo entiende que esa es la forma de llegar a donde todos queremos volver a llegar".

Batista Mendy y Cardoso posan junto a Antonio Cordón en la presentación del Sevilla. / Juan Carlos Vázquez

Competir con los pies en el suelo

"Juanlu dijo el otro día en una entrevista que no estábamos para hablar de Europa, que sería engañar a la gente", recordaba Antonio Cordón antes de reconocer que "en nuestro fuero interno nos gusta ganar todos los partidos. No vamos a negarnos a nada y vamos a competir todo. La naturaleza y LaLiga son muy sabias y ponen a cada uno en su sitio", remataba el sevillista al ser cuestionado sobre los objetivos de un equipo que en estos momentos de la temporada es noveno con 16 puntos tras doce jornadas disputadas.

Según ha reconocido el propio Cordón, su papel con los jugadores del Sevilla Fútbol Club no se queda en los despachos. El otro día, en una cena que tuvo la plantilla con miembros de la entidad blanquirroja, el extremeño dijo a los futbolistas que la situación en estos momentos es "como subir el Everest: en las primeras 12 jornadas hemos subido al campamento base y el siguiente paso es llegar al próximo escalón, para de ahí ir a la cumbre". La economía es la que, siguiendo esta metáfora, zancadillea a un equipo que parece incapaz de pasar de la medianía.

Antonio Cordón durante la presentación de Odisseas. / Juan Carlos Muñoz

En palabras del director de fútbol, el Sevilla "no se reconstruye en un verano, lleva su tiempo. Se pueden hacer equipos con mayor o menor presupuesto, eso no es determinante en el éxito, aunque ayuda". Tras un mercado de fichajes marcado por la austeridad económica y una tímida subida del límite salarial, el ex de Olympiacos asegura que el club está "regenerando su situación económica, este verano se ha recuperado bastante de la deuda y creo que nos queda otro verano, al siguiente estaremos capacitados para generar sinergias".

"No puedes pasar de tener una plantilla de 280 millones a una de 80 y querer tener el mismo nivel", aseguraba un Antonio Cordón que también quiso recordar hazañas conseguidas por algunos clubes humildes que fueron capaces de dar la sorpresa pese a su poca solvencia económica, algo que el Sevilla Fútbol Club sueña con hacer este curso: "Hay momentos y equipos que con esos 80 consiguen cosas muy buenas y nosotros estamos en esa dinámica".