Krychowiak presenta un documental con mucho protagonismo del Sevilla FC

La segunda época dorada del Sevilla Fútbol Club en este siglo XXI dejó varios nombres para la historia. Algunos destacan por encima del resto, como pueden ser Ivan Rakitic, José Antonio Reyes en su regreso a Nervión, Éver Banega o Carlos Bacca. Sin embargo, la afición sevillista guarda un buen recuerdo de casi todos los miembros de aquellas plantillas. Uno de esos "actores secundarios" que se ganó a base de esfuerzo su hueco en el corazón del sevillismo fue el polaco Grzegorz Krychowiak, que defendió la elástica blanquirroja entre los años 2014 y 2016. Bicampeón de la UEFA Europa League y protagonista en la final de Varsovia con uno de los tres tantos del cuadro hispalense sobre el Dnipro, el mediocentro formó un centro del campo temible junto a Stéphane M'Bia y, posteriormente, Steve N'Zonzi.

Hace apenas unos meses, el 16 de marzo, el Sevilla recibía en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Athletic de Bilbao en un partido que finalizó con derrota y comenzaría una racha negativa de resultados, pero la visita de los leones no fue la única de ese día. Krychowiak apareció por Nervión para alegría de la hinchada sevillista, que vio cómo el polaco se convertía en uno más en la previa del choque. Ahora, Skyshowtime ha anunciado que esa visita formaba parte de la docuserie 'Krychowiak: One Step from the Top' en la que el exjugador nervionense es el protagonista. Cuatro capítulos que llevan al espectador "a un revelador viaje a través de varias etapas de su vida personal y profesional, seguido de cerca por las cámaras", con protagonistas tan destacados como "Zbigniew Boniek, Robert Lewandowski y Wojciech Szczęsny".

Krychowiak celebra con Carriço el 1-1. / Antonio Pizarro

Las primeras imágenes del tráiler de esta producción, que puede encontrarse al principio de la noticia, son en el feudo del Sevilla Fútbol Club con un Grzegorz Krychowiak que pregunta a su acompañante: "¿Sabes lo que se siente cuando todo el estadio pide a once Krychowiak al unísono?", quien responde que no tiene "ni idea", a lo que el exfutbolista del cuadro hispalense le contesta "yo sí", para pasar a los aledaños del coliseo nervionense donde el polaco comparte momentos en la previa del choque ante el Athletic Club con una afición que no ha olvidado su paso por la capital andaluza.

El comunicado completo

"SkyShowtime ha desvelado el tráiler oficial de la docuserie Krychowiak: One Step from the Top, que llegará a la plataforma el próximo 27 de noviembre. En Krychowiak: One Step from the Top, Grzegorz Krychowiak lleva al espectador a un revelador viaje a través de varias etapas de su vida personal y profesional, seguido de cerca por las cámaras.

Invita a la audiencia a participar en sus conversaciones con sus seres queridos, así como con figuras del deporte, como Zbigniew Boniek, Robert Lewandowski y Wojciech Szczęsny. A medida que el fútbol pasa a un segundo plano, Krychowiak se lanza con valentía a perseguir nuevos sueños, con el apoyo incondicional de sus seres queridos.

A lo largo de cuatro episodios, transmite su humor, su sinceridad y su particular visión de la vida, basada en la convicción de que la felicidad es mucho más que la suma de los altibajos de la vida. Krychowiak: One Step from the Top es una producción de Papaya Films (Lewandowski – Lo desconocido, Kuba y SZCZĘSNY). La serie está dirigida por Jan Dybus (Kuba), con Kacper Sawicki como productor creativo. Krychowiak: One Step from the Top es la primera producción documental polaca y la más reciente serie original creada en exclusiva para SkyShowtime".