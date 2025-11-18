"Cuando murió Puerta nos tocó luchar pensando en él"

El nombre de Antonio Puerta sigue poniendo los pelos de punta y los ojos llorosos a los aficionados del Sevilla Fútbol Club. La trágica muerte del canterano hispalense cambió la historia del conjunto blanquirrojo, que sufrió lo indecible tras un evento tan trágico como aquel. Las generaciones posteriores recuerdan con cariño al nervionense, aunque los que vivieron aquello son incapaces de hacer lo propio con los días finales de un agosto que fue demoledor. Entre todos los que conocieron al que fuera jugador sevillista, hay algunas voces autorizadas que pueden hablar de aquello al haberlo sufrido de primera mano.

Julien Escudé, histórico central que militó en el Sevilla entre 2006 y 2012, ha concedido una entrevista en Palabra de capitán donde ha tratado varios temas, entre ellos el adiós a un Antonio Puerta al que recuerda como "alegre, cantante y bailador". El francés recuerda que el canterano sevillista lo acompañó "hasta su fallecimiento", ya que cuando llegó "al vestuario, estaba ya con nosotros en el primer equipo". Sin embargo, el ex del Ajax reconoce que en el momento de su fichaje por el cuadro hispalense "no controlaba toda la plantilla y los canteranos menos", aunque desde el primer momento le advirtieron que había dos con "una proyeccion muy fuerte dentro de futbol sevillano y nacional".

Escudé realiza carrera continua junto al fisioterapeuta Santi Valseca.

Esos nombres desconocidos para Escudé son ahora historia del fútbol español: Antonio Puerta y Jesús Navas. Del malogrado lateral nervionense, su excompañero recuerda que futbolísticamente era "zurdo, lateral, a veces mediocentro, con un buen cuerpo futbolistico, buena pierna, mucho recorrido". "Era una persona feliz de estar donde estaba y disfrutar de su pasión que era el fútbol", asegura el zaguero francés de un futbolista que pasó de tocar la gloria europea con el Sevilla Fútbol Club, siendo héroe de la semifinal de la Copa de la UEFA ante el Schalke 04, a sufrir una muerte prematura en el verano de 2007.

El papel de Monchi

Escudé asegura que no supieron nada de Antonio desde que entró en el hospital, algo que reconcomía a una plantilla que estaba "ahí con la duda y sin controlar realmente la información". Fue Monchi, antes del partido del 3 de septiembre ante el AEK de Atenas, el encargado de comunicar el fallecimiento del lateral a la plantilla "en una reunión". En ese momento empezó "un proceso de aprender a vivir sin él en el vestuario y de volver a competir y de luchar pensando siempre en él", comenta el francés, que reconoce lo complicado que resultó para ellos afrontar la realidad: "En un principio, no te lo crees". "Eso es lo que es el deporte, la convivencia de tener un compañero que puede desaparecer así", remataba el exjugador del Sevilla visiblemente emocionado.