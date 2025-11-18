La crisis de Peque: "Estaba más fuera que dentro del Sevilla"

Peque Fernández es uno de los nombres propios en la actualidad del Sevilla Fútbol Club. El futbolista catalán fue clave en la victoria sobre el Club Atlético Osasuna, algo que podría parecer incluso inesperado dado su escasa relevancia desde que aterrizase en la capital andaluza en el verano de 2024. Tras un año duro en lo individual y lo personal, el ex del Racing de Santander ha encontrado su hueco de la mano de un Matías Almeyda al que le debe gran parte de su estado de forma actual. El bonaerense ha llegado a Nervión para quedarse, contando además con el respaldo de un vestuario que ha encontrado en él un referente.

En una entrevista concedida a PTV Sevilla, Peque comentaba lo necesario que suponía ganar antes del parón "para tener tranquilidad e ir al siguiente partido con confianza". Tras tres derrotas consecutivas, siendo especialmente dolorosa la primera ante el RCD Mallorca, vencer a Osasuna fue un bálsamo para los hispalenses, que han pasado "momentos malos en lo individual y lo colectivo" según el de Hospitalet de Llobregat. En lo personal, el centrocampista asegura que ha sido "como un aprendizaje y una mejora en todo, en la vida y el deporte. El año pasado, la gente puede ver que fue malo, pero a mí me hizo mejorar".

Rubén Vargas besa cariñosamente a Peque en el Sevilla-Osasuna. / Julio Muñoz / efe

Protagonista gracias a Almeyda

Cuestionado acerca de su papel en la victoria de la última jornada liguera, Peque volvía a tirar una vez más de humildad y unión en un grupo que continúa buscando su mejor versión: "No creo que sea el hombre del momento, todos somos muy importantes y cada uno tiene que dar el máximo. Todos estamos siendo importantes". Sin embargo, el ex del Racing reconoció también lo importante que supuso para él el reconocimiento de la afición del Sevilla Fútbol Club en su último partido con la elástica blanquirroja: "No me esperaba la ovación del campo, me puse muy contento. Solamente tengo palabras de agradecimiento". Este hecho resulta importante para el futbolista, quien asegura ver reforzado "el trabajo que hago siempre" y, aunque luego "las cosas salen mejor o peor", el sevillista agradece "que la afición esté conmigo".

Consciente de que las cosas han cambiado mucho este año, viviéndose "otro ambiente", Peque tiene claro que el vestuario debe mantenerse al margen "del ruido exterior y centrarnos en lo que podemos controlar". Una de las personas claves en este punto es Matías Almeyda, quien ha transformado el sentir de un equipo al que está "dando mucha fuerza, nos habla mucho de lo que es la vida, nos intenta ayudar para que nosotros saquemos nuestro mejor rendimiento. Creo que estamos trabajando bien y tengo buenas sensaciones".

Las fotos del Toledo-Sevilla / Imagen SFC

Peque, a punto de irse del Sevilla

Uno de los puntos clave de la entrevista llega cuando el jugador reconocer que estaba "casi más fuera que dentro del Sevilla y no fue fácil", algo que cambió totalmente cuando vio "la forma de trabajar y ser de Almeyda". Peque tiró de confianza "en mí mismo" y "con la ayuda de mis compañeros" pensó que el Sevilla Fútbol Club era capaz de "darle la vuelta a esto". Sobre una posible marcha el verano pasado, algo que se rumoreó con fuerza, el mediocentro quiso dejar claro su deseo: "Yo quería quedarme en el Sevilla y por suerte sigo aquí".

La autoexigencia es un valor que el propio Peque Fernández reconoce tener. El jugador quiere "estar en el campo, y para estar en el campo lo que cuenta es el rendimiento. Siempre intento dar lo mejor de mí, poner mi mejor juego al servicio de mi equipo", siendo consciente además de que Matías Almeyda le pide "que juegue hacia delante, que intente llegar al área y haga mi juego. Que sea libre para jugar como todos los de arriba, pero con unas exigencias defensivas como todo el equipo, que es lo básico y hay que hacerlo".