Se retira la borrasca 'Marta': Sevilla disfruta de un respiro de lluvias este domingo

Después de varios días de precipitaciones casi continuas, Sevilla y su provincia disfrutan por fin de un respiro. La borrasca Marta se retira dejando un domingo con tiempo más estable, cielos más despejados y una atmósfera más tranquila.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la probabilidad de precipitaciones será baja durante la mayor parte del día, situándose entre el 0% y el 20%. Solo por la noche se espera un repunte de lluvias, que podría llegar hasta el 100%. No obstante, los acumulados previstos son muy leves: 0,2 litros por metro cuadrado a las 19:00 y a las 22:00, y 0,7 litros a las 23:00, cantidades que contrastan con los episodios de días anteriores y que no deberían alterar significativamente la jornada.

Previsión para el domingo / AEMET

El viento soplará con rachas moderadas de hasta 20 km/h, sin generar situaciones de alerta.

Por su parte, la AEMET no ha emitido avisos para la provincia, lo que refleja la mejora de las condiciones meteorológicas.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán suaves durante todo el día, con mínimas de 8 grados centígrados y máximas de 15 .

Además, este respiro permitirá una descarga en los niveles de los caudales ríos, que habían aumentado durante los días de lluvia intensa.