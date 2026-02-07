Se retira la borrasca 'Marta': Sevilla disfruta de un respiro de lluvias este domingo
La probabilidad de precipitación será muy baja toda la jornada. Aunque repuntará por la noche, no se esperan acumulados elevados.
Después de varios días de precipitaciones casi continuas, Sevilla y su provincia disfrutan por fin de un respiro. La borrasca Marta se retira dejando un domingo con tiempo más estable, cielos más despejados y una atmósfera más tranquila.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la probabilidad de precipitaciones será baja durante la mayor parte del día, situándose entre el 0% y el 20%. Solo por la noche se espera un repunte de lluvias, que podría llegar hasta el 100%. No obstante, los acumulados previstos son muy leves: 0,2 litros por metro cuadrado a las 19:00 y a las 22:00, y 0,7 litros a las 23:00, cantidades que contrastan con los episodios de días anteriores y que no deberían alterar significativamente la jornada.
El viento soplará con rachas moderadas de hasta 20 km/h, sin generar situaciones de alerta.
Por su parte, la AEMET no ha emitido avisos para la provincia, lo que refleja la mejora de las condiciones meteorológicas.
En cuanto a las temperaturas, se mantendrán suaves durante todo el día, con mínimas de 8 grados centígrados y máximas de 15 .
Además, este respiro permitirá una descarga en los niveles de los caudales ríos, que habían aumentado durante los días de lluvia intensa.
