En directo | La borrasca 'Marta' pone a Sevilla en Nivel 1 de Emergencia: alerta naranja por viento y lluvias intensas

Tras el paso de la borrasca 'Leonardo', amanece un sábado complicado en toda la provincia de Sevilla con la llegada de la borrasca 'Marta'. En concreto, el Ayuntamiento de Sevilla ha elevado a primera hora de esta mañana el Plan Territorial de Emergencias al Nivel 1. Los servicios operativos y de seguridad están ya desplegados ante la llegada del núcleo de este nuevo temporal, que dejará un día marcado por el agua y, sobre todo, por el fuerte viento. Asimismo, las autoridades vigilan hasta otros seis puntos fluviales en nivel naranja a su paso por la provincia y tres embalses se encuentran en riesgo extremo de desbordamiento.

