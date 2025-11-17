La afición del Sevilla FC agota las entradas para el partido en Extremadura

El Sevilla Fútbol Club ha hecho oficial este mismo lunes que se han agotado las 3.500 entradas que el CD Extremadura había ofrecido al conjunto nervionense para el encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa de Su Majestad el Rey. Fuentes consultadas por Diario de Sevilla aseguran que el desplazamiento será aún mayor, ya que los aficionados hispalenses no sólo han comprado las entradas en la zona habilitada por el conjunto extremeño. Una cantidad desconocidas de hinchas del combinado blanquirrojo se han hecho con tickets que los locales habían puesto a la venta en la misma mañana, por lo que se espera una afluencia histórica en el Francisco de la Hera de la vecina localidad de Almendralejo, a menos de dos horas en coche del Ramón Sánchez-Pizjuán.

La cercanía del evento invitaba a pensar que la afición del Sevilla iba a responder como lo ha hecho, pues el último desplazamiento tan cercano para los blanquirrojos fue el Gran Derbi de la Copa del Rey de 2022, tan polémico como anticlimático debido a la agresión que sufrió Joan Jordán en el Benito Villamarín. La pandemia y el nuevo formato del torneo copero han privado a la hinchada nervionense de ver a su equipo en una competición que resulta tan emocionante como difícil de ganar, pues hay que recordar que los hispalenses no levantan el entorchado nacional desde hace más de 15 años, ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou, cayendo posteriormente en dos finales ante un Fútbol Club Barcelona que ha aumentado su leyenda como bestia negra sevillista.

Las fotos del Toledo-Sevilla / Imagen SFC

Tras derrotar al CD Toledo en el Salto del Caballo en la primera ronda, el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda intentará continuar su racha en un duelo marcado, además de por la amplia presencia de aficionados visitantes, por el homenaje a título póstumo que supondrá este encuentro para José Antonio Reyes. El utrerano, leyenda sevillista, falleció en un accidente de tráfico mientras era jugador del combinado extremeño, algo que el propio club ha aprovechado, junto al famoso tablero que sus rivales han usado este verano para anunciar sus fichajes, para el cartel anunciador del partido.

