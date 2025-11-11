El Extremadura, rival del Sevilla en la segunda ronda de la Copa del Rey

Imagen del Francisco de la Hera en el homenaje a Reyes en agosto de 2019.

El CD Extremadura será el rival del Sevilla en la segunda ronda de la Copa del Rey tras el sorteo realizado en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La sala madrileña acogió este acto que trata de mimar la Real Federación Española de Fútbol, aunque debería hacerlo menos largo y tedioso.

El equipo extremeño es el líder del grupo IV de Segunda RFEF después de diez jornadas en las que ha logrado seis victorias y tres empates por una sola derrota. Tiene un balance goleador de 16 a favor y 11 en contra. Se trata de un clásico que llegó a jugar en Primera -antes de su extinción y refundación en 2010- y en el que jugó justo antes de su fatícido accidente un mito del Sevilla como Reyes. También Diego Capel jugó allí por aquellos años.

El estadio Francisco de la Hera tiene una puerta dedicada a Reyes y acogió un precioso homenaje al fallecido jugador con un amistoso contra el Sevilla en agosto de 2019.

El encuentro lo debe jugar el Sevilla en Almendralejo -un cercano desplazamiento- y sin VAR entre el 2 y el 4 de diciembre aunque todo indica que al menos jugará el miércoles porque es justo después del derbi que se disputa el 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán (16:15). Tras el duelo copero el Sevilla juega en Mestalla contra el Valencia el domingo 7 de diciembre (16:15). La siguiente ronda, ya dieciseisavos de final pero aún sin VAR, se jugará entre el 16 y el 18 de diciembre antes de la última jornada previa al parón de Navidad.

El sorteo estaba condicionado por las habituales normas de cruzar equipos de distintas categorías jugándose a partido único en casa del de inferior categoría y también por la cercanía geográfica. El Sevilla estaba adscrito de la zona 2 (media mitad sur de la Península Ibérica) y en ella por categoría sólo podían tocarle trece rivales.

Los trece rivales que podían tocarle al Sevilla eran de Primera, Segunda o Tercera RFEF. En concreto se trataba de:

Primera RFEF: Eldense, Cartagena, Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera de la Reina.

Segunda RFEF: Torrent, Antoniano, Real Ávila, Navalcarnero, Extremadura y Quintanar del Rey.

Tercera RFEF: Cieza.