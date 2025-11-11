El ejemplo de Peque frente a la calidad de Rubén Vargas

Cada vez está más claro que la espectacularización televisiva del fútbol va por un lado y la realidad del deporte profesional sigue su camino pese a ese lastre de tener que servir a los intereses de las plataformas. Hay dinero de por medio y el Sevilla es de los clubes que más se presta a abrir conversarciones internas del otrora sancta sanctorum: el vestuario. Pero frente a esto siguen mandando los códigos internos que a veces son puestos de manifiesto por algún profesional.

Por ejemplo, a Matías Almeyda se le torció el gesto cuando Movistar LaLiga anunció que el MVP del partido, esa monserga televisiva, fue Rubén Vargas por elección de la audiencia. ¿Acaso no escucharon la ovación a Peque? Por eso centró buena parte de su análisis en el menudo mediapunta catalán poniéndolo como ejemplo a seguir.

Extrañó sobremanera esa excepcionalidad de la exaltación individual cuando el entrenador sevillista siempre ha dado prioridad al colectivo sobre los individuos, desde el primer día. Ha sido tan insistente que siempre terció hacia el grupo cuando se le preguntó por algún jugador... Salvo tras el partido contra el Osasuna, en el que la tensión era muy grande y había que tener redaños para lanzar el penalti sobre Juanlu en la segunda parte y con 0-0.

Rubén Vargas, posiblemente el atacante con más calidad en el campo en ese momento, lanzó la pena máxima. El único precedente de un penalti para el Sevilla fue el de Alexis contra el Barcelona, también con 0-0 en el marcador. Pero el chileno, de sobresaliente calidad sobre el resto de compañeros, no estaba en el campo. Y ahí sí respondió el suizo con clase. Porque ese penalti había que marcarlo...

En ese sentido, Almeyda reconoció de forma interna la responsabilidad que tomó el atacante suizo. Pero tanto como para un televisivo MVP ensombreciera el partido de Peque, no. Porque el argentino espera aún más de Rubén Vargas y espera que se eche el equipo a las espaldas. Como hizo Peque, el jugador más desequilibrante tal y como reconoció El Pelado, quien quiso de paso demostrar que cuenta con todos si todos muestran compromiso.

“Hizo un partido completísimo, la tuvo, gambeteó, buscó faltas, dejó el alma... Es el prototipo de jugador que pretendemos tener en esta etapa del Sevilla”, dijo Almeyda. Porque sabe que en este Sevilla en el que están lesionados los dos veteranos y también faltaban hombres como Agoumé es necesario que todos se impliquen al máximo. Y en Nervión ya está el precedente de un jugador que se fió tanto de su calidad que se dejó ir en la segunda vuelta de la pasada temporada cuando más lo necesitaba su equipo: Lukébakio. El técnico dio el plácet para su traspaso y presionó para que Rubén Vargas no fuera vendido también...

Almeyda quiere implicación y tras hablar con Peque en verano, cuando casi se veía fuera, está encontrando su respuesta. Alexis, por ejemplo, sí está mostrando esa calidad y además implicación máxima. Esperó a los jugadores en el vestuario y los felicitó uno a uno tras el triunfo. Era el primero -también estaba Azpilicueta en esa labor- en el sancta sanctorum que ahora se abre a los medios.