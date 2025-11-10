La amenaza real de la Copa de África ya está ahí

Coincidiendo quizá con el mejor partido de Akor Adams en el Sevilla, que pudo redondear con un gol que el árbitro y el VAR anularon por un fuera de juego ajustadísimo y más que dudoso, el delantero nigeriano recibió la citación por Nigeria para jugar el play off que definirá el equipo africano que irá a la repesca para el Mundial. Le llegó también a Ejuke, quien pese a no tener el protagonismo que está teniendo su compatriota ha sido citado de nuevo por Eric Chelle, el seleccionador de las Súper Águilas. Una buena noticia para ellos aunque no tan buena para Matías Almeyda.

El problema evidentemente no es que Akor Adams y Ejuke tengan opciones aún lejanas de acudir al Mundial que se celebrará en Norteamérica en el verano de 2026. Eso podría venirle bastante bien a un Sevilla que sigue necesitadísimo de hacer caja en forma de traspasos de los jugadores que destaquen en las distintas competiciones. El problema es que si Eric Chelle cuenta ahora con ellos también los llamará seguramente para disputar la Copa Africana de Naciones. Y ahí las fechas de la competición se pisan con las de la Liga.

La Copa de África sigue siendo una china en el zapato de los equipos que cuentan en sus plantillas con futbolistas africanos. La FIFA no arregla el problema de los calendarios pisados de las competiciones europeas y el torneo que cada dos años se disputa en el continente africano. De momento, Akor Adams, que debutó recientemente incluso marcando un gol con Nigeria, y Ejuke están en la convocatoria para el encuentro de este jueves contra Gabón en la semifinal del play off, el mismo día que se disputa el otro duelo en busca de la final para la repesca, que jugarán Camerún y RD Congo.

La participación de ambos en el Mundial está en el aire y depende aún de varios partidos: primero este play off y luego un sorteo entre los equipos clasificados para la repesca de las distintas confederaciones que no son europeas, es decir, la Concacaf, la Conmebol, la africana, la asiática y la oceánica. No será tan fácil que vayan los dos sevillistas al Mundial como a la Copa Africana de Naciones, que se disputa en esta edición entre el 21 de diciembre y el 18 de enero.

Así, si Eric Chelle los convoca para dicho torneo africano ambos se perderán varias jornadas de Liga: la última de 2025 que está fijada para el fin de semana del 21 de diciembre y varias del año 2026, cuando se retomarán también las eliminatorias de la Copa del Rey si sigue avanzando el Sevilla en este torneo.

Matías Almeyda se quedará sin el delantero que tiene la vitola de titular mientras siga de baja Isaac, que se lesionó el aductor la semana pasada y es duda para jugar contra el Espanyol tras el parón de selecciones, siendo el derbi la fecha en la que es esperado dependiendo de su evolución.

El técnico argentino, pese a que su plantilla tiene una carencia en el centro del campo que se puso en evidencia con el intento de fichar a Amrabat el último día del mercado de verano -tentativa frustrada porque su ficha no encajaba con el límite salarial-, quiere que Antonio Cordón le dé algún delantero más en el mercado de enero. Y la razón está clara: la Copa de África es ya una amenaza real.