Muere Domingo Muñoz, socio número uno del Sevilla y hermano número uno de La Lanzada

Día de luto en el Sevilla y en la cofradía de la Sagrada Lanzada. Ha fallecido a los 95 años de edad Domingo Muñoz González (Sevilla, 21-05-1930; Sevilla 09-11-2025), que era a un tiempo el socio número uno del club de Nervión y el hermano número uno de la hermandad de San Martín. Una persona querida y conocida tanto el mundillo del fútbol como en el de las cofradías. Fue hermano de Pedro Muñoz, quien asimismo fue número uno de la Macarena hasta su muerte en 2022.

El club sevillista ya tuvo un detalle con él durante la pandemia al visitarlo y realizarle un homenaje en vida siendo aún José Castro el presidente de la entidad. Un detalle que agradeció orgullosísimo de su condición de número 1 del Sevilla Domingo Muñoz, quien en cambio decía con sorna de vez en cuando que eso de bajar de número en el Sevilla o en la Lanzada era indicio de que se acercaba el final de su vida...

"Mi único título es ser el número 1 del Sevilla y de La Lanzada. El otro día me dieron un cuadro muy bonito en la Tertulia de José Ramón Cisneros, como sevillista ejemplar. Y también soy socio honorario de la Peña Sevillista de los Remedios", dijo en una entrevista a este Diario en 2022. Por entonces aún acudía al fútbol a cuentagotas.

El Sevilla expresó en la tarde de este segundo domingo del mes de los fieles difuntos la luctuosa noticia con un sencillo mensaje en sus redes sociales que acompañó con otro en el que aparecía su imagen y el título Tercer anillo de la Bombonera.

Hace cuatro años fue cuando lo visitaron de parte del club para regalarle una camiseta con el dorsal número 1 y el carné simbólico de aquella temporada tan condicionada por el Covid al igual que hizo con algunos de sus otros socios más veteranos. El entonces ya nonagenario Domingo Muñoz dijo al recibir el presente: "Soy el número uno del Sevilla y estoy orgulloso y presumo de ser el número uno del Sevilla Fútbol Club".

En la Hermandad de la Sagrada Lanzada también era un significadísimo cofrade. La corporación de San Julián anunció asimismo la noticia y añadió que era hermano de la cofradía desde 1933 y que actualmente ostentaba el número 1 de hermano. "Su vida fue ejemplo de fe, fidelidad y servicio silencioso a nuestros Titulares y a la Hermandad. Rogamos una oración por su eterno descanso y pedimos a Mª. Stma. Del Buen Fin que lo acoja en la gloria del Padre", añadía la nota de La Lanzada.

La misa corpore insepulto por su eterno descanso será precisamente en la iglesia de San Martín este lunes 10 de noviembre a las 12:00. Hasta entonces su cuerpo será velado en el Tanatorio de San Jerónimo (sala 10). Requiescat in pace.