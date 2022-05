Pedro Muñoz: El señor que vio un siglo

Pedro Muñoz González (Sevilla, 1920) vivió más de un siglo, pero sabía como si varios hubieran pasado antes sus ojos. En las sillas de la calle Sierpes, junto al escaparate de la confitería Ochoa, me fue contando Semana Santa a Semana Santa cómo era Sevilla, cómo eran las cofradías antes o cómo vio en Les Corts al Sevilla Fútbol Club ganar su título de Liga en 1945. Pedro Muñoz, que nació mientras la ciudad estaba de luto por la muerte de Joselito El Gallo, iba camino de los 102 años cuando el coronavirus se ha cruzado en su largo y productivo andar. No he conocido a nadie que tenga tanto kilómetros en sus piernas. Por eso, pudo salir de nazareno en sus queridas hermandades de los Estudiantes, la Lanzada, el Gran Poder o la Macarena no hace demasiados años.

Relatar en estas líneas la vida de una persona que ha vivido más de 100 primaveras es misión imposible. Como lo era ver a Pedro perder la compostura. Su saber estar era su sello inconfundible. Ya fuera de nazareno, de público en la carrera oficial o en su casa hablando de cualquier tema relacionado con Sevilla. Una ciudad de la que ha sido protagonista sereno, acumulando honores y conocimiento siempre a disposición de quien tuviera a su lado. Pedro, que estudió Física en las dependencias universitarias de la calle Laraña, recogió hace un lustro la medalla conmemorativa por sus 25 años como miembro de la Real Academia de Medicina de Sevilla. Y durante 20 fue director de la Escuela Universitaria de Arquitectos Técnicos. Mientras, formó un matrimonio para enmarcar Carmela Ochoa, "la única Ochoa de los primitivos", como le contó al compañero Francisco Correal en un artículo titulado Larga vida a los buenos maestros. De esa unión, nos queda su hija Lola, digna heredera tan valioso legado.

⚫️ La Hermandad de la Sagrada Lanzada lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro hermano Pedro Muñoz. Trasladamos nuestras condolencias a familiares y allegados y elevamos nuestras oraciones al Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada y María Santísima del Buen Fin. DEP. pic.twitter.com/6wojw0Vjmz — Hermandad de la Sagrada Lanzada (@LanzadaSevilla) May 2, 2022

Y larga fue su vida. Sobre todo, si se miran las listas de hermanos cofradieros. Pedro Muñoz, días antes de esta Semana Santa, me decía que "ser el primero no tiene mérito, es sólo señal de lo mayor que es uno". Y matizaba con ironía: "Ya me van quedando pocos amigos, aunque tengo a mi hermano Domingo, que es el uno del Sevilla". Daba normalidad a lo extraordinario y mostraba una enorme humildad cuando los compañeros de otros medios de comunicación se acercaban a él para beber de su manantial de sabiduría. Un ejemplo de ello fue su presencia en el programa Andalucía en Semana Santa, que lo resaltó como patrimonio humano de las hermandades de nuestra región. Un detalle más del hermano número uno de la cofradía más conocida de España: la Macarena. Una buena persona con un gran corazón que tuve la suerte de que fuera mi tío.