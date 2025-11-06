Sin Isaac, el foco se vuelve a Akor Adams

El bache en el que anda metido el Sevilla desde la jubilosa goleada sobre el Barcelona no deja de tener sobresaltos procedentes de los partes médicos. La ciudad deportiva deja su goteo semanal de bajas por distintas dolencias. Y este miércoles le tocó el turno a Isaac, el delantero titular del equipo de Matías Almeyda.

El lebrijano sufre un problema en el aductor que ya es el tercero de esta zona tras las lesiones que tuvieron Azpilicueta y Mendy. El primero todavía anda entre algodones tras su reaparición junto al segundo en el Metropolitano.

Hay más: Agoumé también está siendo mimado y Alfon se ejercitó aparte mientras que Alexis está descartado por unas semanas, como Isaac.

La enfermería del Sevilla vuelve a acoger a varios inquilinos y casi todos son por problemas musculares: Alexis tiene una lesión en el bíceps femoral, Cardoso en el sóleo, Agoumé con un bocadillo por un golpe e Isaac en el aductor derecho, según el parte médico. La misma lesión y el mismo periodo de tiempo, unas tres semanas, que Azpilicueta y Mendy. ¿Será por el estilo de juego? El delantero es baja contra Osasuna y apurando podría aprovechar el parón de selecciones para llegar al partido con el Espanyol antes del derbi el domingo 30.

Pero el problema es que Almeyda debe buscar soluciones ya porque el encuentro de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán se presenta con la luz de alarma encendida después de tres derrotas consecutivas que han minado la confianza de un equipo que ha perdido a varios pilares durante una etapa que parecía llana y se empinó muchísimo.

Uno de los que está mimándose para llegar al encuentro del sábado contra Osasuna es Azpilicueta, que habló de “recuperar la solidez defensiva”. De pronto el Sevilla está entre los equipos más goleados de Primera (-19). Pero en el Metropolitano, al igual que en Anoeta, evidenció serios problemas para generar juego ofensivo eficazmente. El Sevilla, aún con Isaac sano, apenas creó ocasiones de peligro en los dos partidos anteriores. Y ahora debe quedarse sin su delantero titular y apostar por Akor Adams, que sigue sembrando incertidumbre. Sin Alexis y con Alfon tocado, no hay mucho más de dónde tirar para el ataque.

Pese a los problemas del bache de juego ofensivo, el Sevilla se mantiene como el equipo más goleador fuera de los cinco primeros, la élite de los puestos europeos. Incluso supera con 17 tantos los 15 que suma el sexto, el Espanyol. Contra el Atlético fue el primer partido en que se quedó sin marcar, señalando un declive ofensivo paralelo a un giro en el sistema de juego, más combinativo y menos en largo o al contragolpe.

El Sevilla de Almeyda parece estancado en la faceta ofensiva desde que los equipos lo esperan sin ir a buscarlo y ahora, además, pierde a su máximo goleador. Con apenas tres goles, pero es su referencia y el hombre que inicia y orienta la presión. A ver Akor Adams...