Homenaje a Reyes en el partido Extremadura-Sevilla de la Copa del Rey

Un grupo de niños, con las camisetas de los equipos en que jugó Reyes, en el homenaje de agosto de 2019.

El CD Extremadura, que se enfrentará al Sevilla en la segunda eliminatoria de Copa del Rey, tendrá un recuerdo especial hacia José Antonio Reyes, futbolista que jugó en ambos equipos, con un acto de homenaje que ya prepara y que recordará al amistoso tan emotivo que ambos equipos jugaron en agosto de 2019, dos meses y pico después de su trágica muerte en un accidente de tráfico.

El sorteo de Copa del Rey celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) ha emparejado al Extremadura, que milita en Segunda Federación, con el Sevilla en una eliminatoria a partido único que se jugará en el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz).

"Estamos felices porque supone un merecido premio a todo lo que se está haciendo en este club, que lleva muy poco tiempo y que está gestionando las cosas de manera ejemplar", ha declarado el director deportivo del club, Manuel Mosquera, tras conocer el resultado del sorteo.

Mosquera, que dirigió en su día al futbolista José Antonio Reyes, ha recordado al jugador utrerano, fallecido en 2019 y que militó tanto en el Sevilla como en el Extremadura.

"Era un guerrero nuestro, una leyenda del Sevilla, y el primer nombre que aparece cuando se da este emparejamiento es el suyo", ha declarado Mosquera.

A su juicio, en este partido se unen muchas cosas, deportivas, emocionales y "de homenajes merecidos". "Ojalá el Sevilla se sienta como en casa porque vamos a hacer todo para que sea una gran noche para todos", ha añadido.

Reyes se incorporó al entonces Extremadura UD al inicio de 2019, con la temporada ya empezada. El sevillano, que disputó nueve partidos con el equipo de Almendralejo, falleció el 1 de junio de ese mismo año a los 35 años de edad en un accidente de tráfico.

Dos meses después, ambos equipos disputaron un encuentro amistoso de homenaje a Reyes, cuya imagen, con el dorsal número 19, está plasmada en el muro de la puerta 19 del estadio extremeño.

En el plano deportivo, el técnico azulgrana ha reconocido la dificultad del duelo pero no ha dudado en mostrar su confianza en la fortaleza del equipo y en el impulso de la afición.

El secretario del consejo de administración, Pepe Reynolds, también ha mostrado su alegría por el emparejamiento y ha subrayado el vínculo especial entre ambos clubes. "Nos une la figura de José Antonio Reyes, al que esperamos poder rendirle un merecido homenaje ese día".

"Queremos que todo Almendralejo disfrute de una gran noche de fútbol y memoria", ha agregado.