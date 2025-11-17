Pepe Castro se queja al Ateneo de Sevilla por el cartel de la Cabalgata

El polémico cartel con el que Fernando Vaquero ha anunciado la Cabalgata de Reyes Magos en la ciudad de Sevilla no ha dejado indiferente a nadie. La camiseta del Real Betis Balompié en un primer plano ha hecho enfadar a los aficionados del Sevilla Fútbol Club, que han mostrado a través de las redes sociales su desacuerdo con la decisión del artista. Sin embargo, una información de última hora apunta a que no han sido sólo los hinchas del combinado hispalense los que se han quejado por una obra que ha llegado a ser Trending Topic nacional.

Cadena COPE Sevilla ha asegurado que Pepe Castro, vicepresidente del Sevilla, habría llamado al director de la Cabalgata de Reyes para mostrarle su malestar por el resultado final del cartel. Pese a que desde el club hispalense niegan cualquier tipo de comunicación oficial con el estamento que organiza uno de los días más esperados en la capital andaluza, parece que el directivo utrerano habría realizado esta queja a título personal. El sentir en las redes sociales parece unánime tanto en la afición de Nervión como en la de Heliópolis: unos molestos por no aparecer en la obra y los otros por el revuelo que están causando sus vecinos, todo esto acrecentado por la disputa del Gran Derbi sevillano en apenas dos semanas.

Fernando Vaquero, en silencio público

El autor de la obra, Fernando Vaquero, se ha pronunciado por primera vez a través de sus redes sociales en un comunicado donde asegura estar siendo víctima de "acoso cibernético, insultos, amenazas telefónicas de madrugada y otros tipos de bullying", por lo que ha decidido "no hacer ningún tipo de declaración a ningún medio ni responder a ningún comentario en redes". En su defensa, el autor asegura haber querido "plasmar simplemente cómo los niños en sus cartas de Reyes piden, entre otras cosas, camisetas de fútbol y, para representar esa idea, he recurrido a un recuerdo de mi infancia en el que me regalaron una camiseta del Betis", alegando que "en ningún momento se ha pretendido excluir a nadie ni dividir a nadie en esta obra".

Sobre el posible pago que el Ateneo de Sevilla hubiera realizado a Vaquero por la ejecución de la obra, el autor ha querido aclarar que no ha cobrado "absolutamente nada por realizar el cartel. Lo hice como un regalo sincero a mi ciudad, un gesto de cariño que, por desgracia, algunas personas han querido interpretar como un regalo envenenado". "Entiendo que una obra pueda ser criticada, pero lo que estoy sufriendo va mucho más allá: el ciberacoso agresivo, desproporcionado e intencionado de algunas personas está totalmente fuera de lugar”, remataba un artista al que no paran de llegarle comentarios en redes sociales, y no precisamente positivos.