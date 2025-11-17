El cartelista de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla denuncia ciberacoso

Sigue la polémica por el cartel de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla de este año. Ante las críticas surgidas por la aparición de una camiseta del Betis y una túnica de la Hermandad de la Macarena (en la ciudad de las tópicas dualidades), ha sido su autor, Fernando Vaquero, el que ha denunciado en redes sociales "ciberacoso". Lo que tendría que ser motivo de disfrute y satisfacción se ha convertido en todo lo contrario, un auténtico calvario.

Las declaraciones de Vaquero constituyen un claro ejemplo de la degradación a la que llegan las redes sociales y hasta dónde la crítica destructiva puede influir en el ánimo de los artistas. El cartelista de la Cabalgata de Reyes Magos, obra encargada por el Ateneo de Sevilla, ha expresado su malestar por la reacción desproporcionada que ha generado esta obra.

"Ante el acoso cibernético, los insultos, las amenazas telefónicas de madrugada y otros tipos de 'bullying' que estoy sufriendo, he decidido no hacer ningún tipo de declaración a ningún medio ni responder a ningún comentario en redes". Así comienza Fernando Vaquero la publicación en su perfil de Facebook, donde alude a la inclusión en el cartel de símbolos de instituciones sevillanas, como son la camiseta del Betis y la túnica de la Hermandad de la Macarena. "En ningún momento se ha pretendido excluir a nadie ni dividir a nadie en esta obra", afirma.

"Un regalo a mi ciudad"

"He querido plasmar simplemente cómo los niños en sus cartas de Reyes piden, entre otras cosas, camisetas de fútbol y para representar esa idea he recurrido a un recuerdo de mi infancia en el que me regalaron una camiseta del Betis". Con esta declaración, el pintor explica el motivo que le ha llevado a incluir esta equipación deportiva, un recuerdo de su niñez.

Otro aspecto en el que incide es sobre el cobro por esta obra. Según Vaquero, la ha hecho totalmente gratis. "También quiero aclarar algo que se está comentando: no he cobrado absolutamente nada por realizar el cartel. Lo hice como un regalo sincero a mi ciudad, un gesto de cariño que, por desgracia, algunas personas han querido interpretar como un regalo envenenado".

"Ciberacoso agresivo"

En las últimas frases de esta publicación, se refiere a la campaña de acoso que está sufriendo desde que el pasado viernes se dio a conocer el cartel de la Cabalgata: "Entiendo que una obra pueda ser criticada, pero lo que estoy sufriendo va mucho más allá: el ciberacoso agresivo, desproporcionado e intencionado de algunas personas está totalmente fuera de lugar".

Una situación que no es nueva y que se ha producido ocasiones anteriores en obras similares, donde la opinión y la crítica se confunden con el insulto y la amenaza.