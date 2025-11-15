Polémica con el cartel de las cabalgatas de Reyes Magos por una camiseta del Betis: "Es una lástima"

En la tarde de este pasado viernes 14 de noviembre, el Ateneo de Sevilla publicaba en redes sociales el que será, en principio, el cartel oficial de las Cabalgatas de Reyes Magos en Sevilla el próximo 5 de enero de 2026. Un cartel que ha levantado mucha polémica en redes sociales por algunos de los elementos que están dentro del diseño, como sobre todo una camiseta del Betis que aparece en un lugar muy visible de la imagen, y también por el propio diseño en sí mismo, que a algunas personas no les ha gustado.

La Fundación Caja Rural del Sur fue el lugar en el que el autor, Fernando Vaquero, presentó su obra llamada 'LA ILUSIÓN'. En la explicación en detalle de los elementos del cartel, esto decía en relación a la parte en la que aparece la camiseta: "Tu hermana ríe, tus padres te miran, y en sus rostros esa sonrisa dulce, tranquila, que se quedará contigo para siempre, y frente a ti descansan tus sueños hechos realidad: una camiseta de fútbol, una túnica, el muñeco que tanto deseabas… todo está ahí, esperándote". Los cataloga de forma general, pero en la ciudad de Sevilla, sobre todo en el tema futbolístico, se debe hilar muy fino en ese sentido.

Bromas con el cartel de las Cabalgatas de Reyes Magos

En los comentarios de la publicación del Ateneo de Sevilla se pueden observar comentarios de todo tipo, a modo de broma y también de crítica. Uno que ha tenido mucha interacción ha sido el de un aficionado del Sevilla que ha editado el cartel, poniéndole al niño que aparece la camiseta del Chelsea con el nombre de Cole Palmer en la espalda (el futbolista que fue definitivo en al final que perdió el Betis en la UEFA Conference League este mes de mayo) y que va corriendo a abrazarse con la niña, que tiene una camiseta del Sevilla.

Otros aprovecharon la Inteligencia Artificial para hacer un video animado con el cartel en el que el niño cogía la camiseta del Betis y la pisoteaba. Entregarle una UEFA al niño, vestido con una camiseta del Sevilla frente a la niña vestida del Betis y colgado de la percha un traje de flamenca rojo, otra de las interacciones más vistas.

Cabreo en los aficionados del Sevilla

Otros aficionados, en este caso del Betis, aportaban sus comentarios: "El cartel en perspectiva es muy bonito. Luego he leído las críticas y me he fijado en el detalle. Cómo bético, sobra. La cabalgata es para todos los niños de Sevilla. Los Reyes no entienden de colores", comentaba el usuario @tonylovsky.

Otras personas, como Ana Isabel Fernández, eran bastante más críticas: "Es una verdadera lástima que el cartel del día más ilusionante del año para los niños tenga detalles de favoritismos. Debería ser neutral y universal. Ciertos elementos añadidos es una provocación que favorece la exclusión y solo consigue crear más rivalidad aún si cabe".