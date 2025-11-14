El Betis convoca su Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el 16 de diciembre

El Betis ha anunciado este viernes la convocatoria oficial de su Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, fijada para el próximo 16 de diciembre de 2025, a las 17:00, en el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla, situado en la Isla de la Cartuja. En caso de no alcanzarse el quórum necesario, la segunda convocatoria tendrá lugar al día siguiente, 17 de diciembre, en el mismo lugar y hora.

La cita, acordada por el Consejo de Administración el pasado 11 de noviembre, abordará diversos asuntos clave relacionados con la gestión y el futuro de la entidad verdiblanca.

Orden del día

Entre los puntos más destacados se encuentra la presentación y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el flujo de efectivo y la memoria, así como el Informe de Gestión y el Estado de Información no Financiera.

También se someterá a consideración de los accionistas la aplicación del resultado del ejercicio y la gestión realizada por el órgano de administración durante dicho periodo.

La Junta deberá igualmente decidir sobre la ratificación del nombramiento por cooptación del consejero Joaquín Sánchez Rodríguez, así como la reelección de consejeros que correspondan.

Otro punto relevante será el nombramiento del auditor de cuentas para los ejercicios que finalizarán el 30 de junio de 2026, 2027 y 2028.

Finalmente, los accionistas votarán la autorización para el gravamen, adquisición o enajenación de activos esenciales, en virtud de lo establecido en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Con esta convocatoria, el Real Betis avanza en sus trámites institucionales anuales y afronta decisiones estratégicas que marcarán los próximos ejercicios sociales.