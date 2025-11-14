Isco confirma la noticia más esperada en el Betis

El malagueño es la persona que más miradas está acaparando en las últimas horas en clave Real Betis Balompié. En la rueda de prensa de presentación del documental 'En Silencio', dirigido y producido por su mujer Sara Sálamo, dejó algunos detalles en relación con su renovación, con el derbi y también en torno a la propia obra. Pero unas horas después, en la proyección junto al resto de la plantilla en el Cartuja Center, dio una información muy importante y esperada para todos los béticos: está listo para jugar ante el Girona si Manuel Pellegrini lo considera oportuno.

Ya en la alfombra roja hablaron el Ingeniero, Joaquín Sánchez y algunos compañeros como Llorente, Bartra, Ángel Ortiz y Álvaro Valles, que se deshicieron en elogios hacia su compañero. Tras ello, entraron en la sala de proyecciones donde disfrutaron de la proyección del documental. Tras esta, todo el público comenzó a aplaudir con fervor a los protagonistas, que se levantaron y acudieron al escenario para hacer una pequeña valoración de lo que habían visto. Ahí es cuando Isco dio la buena nueva para los béticos y todos los aficionados al fútbol, confirmando que "se ve listo para volver ante el Girona si Pellegrini lo considera oportuno".

Isco, tras firmar una camiseta del Betis en el acto de presentación de su documental. / Antonio Pizarro

Una fecha que ya adelantó Pellegrini

En una de las últimas ruedas de prensa en las que el técnico chileno atendió a la prensa, confirmaba que después del parón de selecciones lo normal era que el de Arroyo de la Miel ya estuviese disponible para ser convocado. "Viene recuperándose muy bien de su lesión. Ha empezado a trabajar con el grupo, pero si contacto; no en juego colectivo, sino en movimientos individuales. En una semana no va a estar. Sería un riesgo para él tras mucho tiempo parado. Si sigue mejorando, para la vuelta del parón estará en condiciones de ser citado", comentaba el entrenador.

Por tanto, sólo resta que pasen siete días en los que el malagueño tendrá la oportunidad de seguir trabajando con el resto de sus compañeros y tomando ritmo competitivo, algo fundamental para ir poco a poco perdiendo el miedo y sobre todo, llegar en la mejor forma posible al partido que tiene entre ceja y ceja, 'El Gran Derbi' ante el Sevilla FC del 30 de noviembre.

Así ha sido el primer entrenamiento de Isco con el Betis

No se va el miedo en Isco

"El miedo ya no desaparece. Sólo por el bagaje y la historia que hay detrás. Justo hoy en mi segundo entrenamiento me he vuelto a llevar un golpe que me he asustado bastante. Afortunadamente, se ha quedado en nada. Se trata de convivir con ese miedo y adaptarse como en todo. Cuando te lesionas, cuando tienes que empezar otra vez desde cero... Esta es una lección más. En cuento al Mundial, mi cometido es trabajar y estar listo por si se presenta esa oportunidad, estar a la altura que se merece", comentaba en la rueda de prensa del documental.

Unas palabras que dejan muy claro que a pesar de que ya esté de vuelta, el meter la pierna, el regatear, el ir al choque contra el rival, serás aspectos en los que tardará en recuperar el nivel y la normalidad debido al miedo que es difícil de perder después del historial.