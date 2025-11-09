Pellegrini y el sabor amargo de un empate justo

El empate en Mestalla dejó un regusto agridulce en la expedición bética, consciente de que sumar a domicilio siempre es importante pero con el resquemor de que tras adelantarse en el marcador el empate llegó en una segunda jugada de una acción a balón parado. Otra vez. "Es algo que se trabaja, pero son décimas de segundo", dijo Manuel Pellegrini tras un encuentro "disputado" en el que los suyos dominaron más tras el descanso perdiendo al final "dos puntos que habrían sido importantísimos".

"Fue muy buen partido bien jugado por ambos equipos. El primer tiempo acabó con 0-0, pero hubo ocasiones claras para los dos. Fue una pena no acertar en las oportunidad tan temprano de Abde, porque hubiera obligado a ellos a exponerse más", dijo el técnico chileno, para quien "el segundo tiempo el equipo tuvo más control y posesión". "Nos pusimos en ventaja y desgraciadamente en un rechace llegó el empate". "Son varios goles ya, no de balón parado, pero sí tras un rechace. Son cosas que se trabajan, pero son décimas de segundo en las que llegar tarde puede ser decisivo. Nos queda un sabor amargo, pero es un punto que nos perite seguir avanzando", indicó.

"Hubieran sido dos puntos más importantísimos", se lamentó Pellegrini, consciente de que su equipo ya había hecho lo más difícil abriendo el marcador. "El segundo tiempo lo tuvimos más controlado y jugamos mas cerca de su portería. Nos faltó ese poco de fortuna y agresividad para que alguien evitara que el Rioja disparase desde la frontal, pero nos vamos al parón con la ambición y ganas de seguir llegando más arriba".

Con todo, el prepaador bético era consciente de que el Valencia también hizo méritos: "Tras ponernos en ventaja desgraciadamente encajamos un gol para un empate que el Valencia también merecía. No me sorprendió el Valencia. No está logrando resultados, pero analizando su once inicial son grandes jugadores. Sabíamos que iba a ser un conjunto muy difícil en su campo y nos quedamos con la amargura de este empate" repitió el Ingeniero, quien defendió que su equipo "siempre sale a ganar en cualquier campo". "En términos generales me voy contento con lo que hizo el grupo en un campo difícil. Ojalá mantengamos esta filosofía de juego y esa ambición para seguir creciendo y llegar más arriba en todas las competiciones", finalizó.