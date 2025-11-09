Cucho Hernández: "El empate nos deja jodidos"

Cuando no se puede ganar no hay que perder, pero cuando se tiene el triunfo en la mano es normal que uno acabe com un sabor agridulce o "jodido" como dijo Cucho Hernández a la finalización del encuentro.

"Estoy joido. El equipo sabía que estos tres puntos nos daban un colchón para despegarnos de los perseguidores y estar en la pelea arriba. Un punto no está mal, pero como se dio el partido recaímos en los errores que venimos cometiendo a balón parado", indicó el delantero sobre el tanto encajado.

"El Valencia hizo un enorme trabajo y nos causó problemas a la contra, pero faltando tan poco hay que tener esa sangre para mantener el resultado cuando nos adelantamos en el marcador", indicó el colombiano, que se lamentó de la ocasiñon fallada al final.

Hacía algo más de un mes que el delantero no marcaba, por lo que se mostró satisfecho con su quinto gol en LaLiga.

Valles, con sabor agridulce

En la misma línea se expresó Álvatro Valles, uno de los protagonistas con sus grandes paradas en el primer tiempo, pero que no pudo hacer nada ante el disparo de Luis Rioja en el tramo final. "Nos vamos jodidos, porque teníamos la victoria ahí. Un rechace y una segunda jugada nos condena otra vez y Luis Rioja le pegó bien cuando teníamos muy cerca la victoria", indicó el portero, que añadió: "Es importante sumar y si no se puede ganar al menos hay que sumar un punto, pero teníamos la victoria cerca y nos vamos con un sabor agridulce".

El ortero rinconero restó importancia a la trifalca final, que "son lances individuales que dañan un poco el espectáculo, pero no hay que darle importancia a eso y sí al partido, que ha sido un duelo bonito y con ocasiones".

"Sabíamos que iba a salir fuertes por lo que se estaban jugando", indicó el guardameta, que lamentó no haber marcado antes: "A días que se está más acertado que otros, pero generamos ocasiones y así es fácil marcar", dijo Valles, satisfecho con su labor individual: "Esto me refuerza individualmente para seguir trabajando y tras un año parado tener minutos más seguidos me viene muy bien para reforzar mi confianza".