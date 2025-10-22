Bartra: "Hay que tomar cada partido como clave para estar lo más arriba posible"

Marc Bartra volverá a vestirse de corto en la visita del Real Betis al Genk belga después de un mes en el dique seco. El 19 de septiembre disputó el central catalán su último partido, en la victoria por 3-1 frente a la Real Sociedad. Desde entonces se perdió cuatro partidos hasta volver el pasado fin de semana a una convocatoria, aunque Pellegrini optó por mantener a Valentín Gómez y Natan en el centro de la zaga.

Bartra atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de la tercera jornada de la Europa League donde habló de su regreso al equipo con "ilusión por poder ayudar desde dentro", así como del buen nivel de Natan y Valentín, aunque prefiere esquivar el favoritismo del conjunto heliopolitano en la competición y puso en valor "la madurez" que tiene el equipo tras la experiencia la temporada pasada en Conference League.

Su regreso: "Estas semanas han sido de trabajo para poder aportar, estoy con toda la ilusión por poder ayudar desde dentro, en una cita europea y en un estadio donde seguro veremos un buen partido de fútbol".

Momento del equipo: "Al final es un orgullo cuando ves competir como competimos más allá de los jugadores que haya del terreno de juego, no solo el nivel de los defensas, si no del primero al útlimo".

Nivel de Natan y Valentín: "Los cuatro centrales hablamos muchos entre nosotros, queremos aportar esa solidez y estamos a un nivel muy parecido en todas las líneas, así que muy contento y a mantenerlo para estar bien en todas las competiciones".

El rival y tiempo de descanso hasta el lunes. "Queremos estar lo más arriba posible y para eso hay que tomar cada partido como clave. Vivir el presente es lo que te hace exigir e imprimir nuestro mejor fútbol como equipo e individualmente y es una semana muy importante si conseguimos los tres puntos en los dos partidos para poder estar arriba en Europa y en la liga".

Si se ve candidato a ganar la Europa League: "Es muy bueno cuando te ven favorito, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien en este inicio de temporada y lo que sentimos de verdad es que queremos competir y hacer las cosas como las estamos haciendo. Esto es Europa y se decide por detalles, una vez rueda el balón no hay favoritos y el que esté más compacto y cree más ocasiones tendrá más opciones de ganar".

Cómo enfoca la competición: "Con el trabajo y las ganas intactas y con todo un camino que nos hizo muy fuertes, en la final contra el Chelsea nos llevamos una madurez increíble de lo que hay que hacer para ser un buen equipo y lo afrontamos con ese bagaje".