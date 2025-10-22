Haro: "El Betis no jugaría de local un partido en el extranjero"

Ángel Haro encabeza una vez más la expedición europea del Betis. Son cinco campañas seguidas ya, de la mano de Manuel Pellegrini, viajando por el continente y la parada está vez es Bélgica,donde espera un Genk ante el que el conjunto verdiblanco quiere coger carerilla en esta fase liga de la Europa League.

El presidente heliopolitano habló antes de subirse al avión del "buen momento de forma" del equipo, aunque no habla de un objetivo de Champions que si parece exigir al técnico en privado para abordar su renovación, y se centra en destacar la importancia de los puntos en juego para encarar la clasificación en el torneo europeo. Cuestionado sobre la cancelación del partido en Miami no entró a valorar más que la "falta de cariño en la comunicación" en todo, si bien piensa que "es bueno que LaLiga se abra a otros marercados" y sí aseguró que el Betis podría plantearse jugar fuera de España, pero nunca como local.

Genk: “Estamos en un buen momento de forma. El equipo compite bien y estamos convencidos de lo que hacemos. Queremos sacar lo antes posible los puntos necesarios para clasificarnos. Harán falta 12 ó 14".

Champions: "El objetivo es estar lo más arriba posible y competir todos los partidos".

Partido en Miami: "Es cierto que esto es una idea de LaLiga que viene de hace tiempo, porque quería proyectar la marca en el extranjero. Ha faltado un poco de cariño y comunicación para tener a todos implicados. No tengo más elementos para poder hacer una valoración, es cosa de los implicados".

¿El Betis jugaría en el extranjero?: "Por supuesto que en un partido en el que Betis fuera local no. El Betis tiene una afición muy importante y hay que respetarla. Si se plantea, se hablaría. Pero me costaría y como local seguro que no".

Competición: "No creo que jugar un partido en el extranjero sea adulterar la competición. Lo que LaLiga buscaba era algo bueno, otra cosa es que no haya gustado. ¿En el futuro? Por qué no. Hay que abrirse a nuevas iniciativas si se quiere competir con la Premier y ser imaginativo, pero si esto se da tiene que ser de una manera abierta para que todos nos podamos implicar y apoyar el proyecto".

Nivel actual del Betis: "Tenemos una plantilla muy amplia y con mucha calidad, pero en el pasado hubo otras también de mucho nivel. El Betis que ganó la Copa del Rey también era un buen Betis".

Renovación de Pellegrini: "Sigue habiendo una relación muy buena con él y estamos muy contentos con el trabajo que está realizando. Cuando tengamos novedades se os informará".