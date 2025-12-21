Estos son los días con más riesgo de lluvia la semana de Navidad en Sevilla

La semana de Navidad estará marcada en Sevilla por un tiempo algo inestable y temperaturas frías para esta época del año. Se escucha en las cafeterías que los sevillanos dicen que ya "el frío de enero". Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque no se descartan episodios de nubosidad y algunas lluvias coincidiendo con los días centrales de las fiestas.

Asimismo, después de las lluvias acontecidas el viernes 19 de diciembre, y un fin de semana marcado por chubascos ocasionales, el lunes 22, día en el que se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, amanecerá muy frío con unas temperaturas mínimas de 3 grados que provocarán que muchos aficionados a la lotería sigan el sorteo desde casa, a no ser que se vean obligados a celebrarlo por todo lo alto descorchando una botella de champán en su administración porque le ha tocado el Gordo.

Del mismo modo, se espera incluso una probabilidad de precipitaciones en Sevilla capital a partir de las 18:00 horas de la tarde, de al menos 40% que irá en aumento conforme avance la semana. De hecho, incluso se espera posibilidad de tormentas ya durante la jornada del martes 23 durante todo el día, y un 100% de probabilidad de lluvia que podría ir bajando hasta el 85%, acompañado de un ambiente húmedo, nublado; y en conscuencia una mínima que sube a los 7 grados, y unas máximas de 16 grados.

La situación meteorológica será muy similar ya la mañana del 24 de diciembre, de modo que habrá que abrigarse para ultimar las compras en caso de ser el anfitrión familiar para recibir a todo el mundo en casa en la cena de Nochebuena. Se espera una probabilidad de precipitaciones durante todo el día de entorno al 35%, si bien los cielos estarán algo más despejados e incluso podríamos disfrutar de sol en algunos momentos de la mañana.

Nochebuena sin abrigo 'extra'

Asimismo, la Aemet ya confirmó que Sevilla afrontará la Nochebuena y el día de Navidad con un tiempo estable y sin grandes sobresaltos meteorológicos. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, no se esperan episodios de frío destacado, más allá del día 22, y la probabilidad de lluvia será limitada, con temperaturas acordes a estas fechas.

Para el miércoles 24 de diciembre, la Aemet prevé el paso de un frente atlántico poco activo que podría dejar precipitaciones débiles y puntuales durante la mañana o a primeras horas del mediodía, especialmente en el extremo occidental de Andalucía. En el caso de la provincia de Sevilla, de producirse, serían lluvias escasas y de corta duración, con una clara tendencia a desaparecer a medida que avance la jornada. La tarde y la noche de Nochebuena, momentos clave para los desplazamientos y las celebraciones familiares, transcurrirán sin lluvia, lo que permitirá disfrutar de las reuniones navideñas con tranquilidad. El día de Navidad mantendrá esa tónica de estabilidad, consolidando un escenario meteorológico favorable para estas fechas señaladas.