El sorteo de la Lotería de Navidad no solo se mira: se escucha. En Sevilla, el 22 de diciembre comienza con un paisaje sonoro inconfundible. El canto de los niños de San Ildefonso, el golpeteo de las bolas y la repetición constante de los premios convierten la mañana en un ritual colectivo que anuncia oficialmente la llegada de la Navidad.

Para muchos sevillanos, estos sonidos evocan infancia y familia. Recuerdos de desayunos largos, radios encendidas desde primera hora y televisiones que permanecían de fondo mientras se comprobaban números una y otra vez. Hoy, el sorteo se vive de otra manera: desde el trabajo, con la radio acompañando la jornada y la esperanza puesta en que alguien levante la voz y diga que ha tocado cerca.

Aunque casi nunca toca, la ilusión permanece. Porque mientras El Gordo siga sonando, Sevilla seguirá escuchando la Navidad.