Cuidado con los fraudes de la Lotería de Navidad: así puedes evitar décimos falsos y timos online
La compra segura y la revisión del décimo son claves para no caer en estafas a pocas semanas del sorteo del 22 de diciembre
Con la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, aumenta no solo la venta de décimos, sino también el riesgo de fraudes. Expertos y fuerzas de seguridad alertan sobre la importancia de extremar la precaución, especialmente en compras online o en la vía pública. La forma más segura de adquirir un décimo es hacerlo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en administraciones autorizadas con venta online certificada.
Para identificar un décimo auténtico, es fundamental comprobar que incluya el sellado oficial, código de barras visible, papel de alta calidad y tintas de seguridad. Además, la Policía Nacional advierte sobre estafas clásicas como el ‘tocomocho’ y sobre llamadas o mensajes que anuncian premios inexistentes para obtener datos personales o dinero. Recordar que nadie puede ganar un premio sin haber comprado previamente un décimo es la mejor defensa contra estos engaños.