Con la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, aumenta no solo la venta de décimos, sino también el riesgo de fraudes. Expertos y fuerzas de seguridad alertan sobre la importancia de extremar la precaución, especialmente en compras online o en la vía pública. La forma más segura de adquirir un décimo es hacerlo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en administraciones autorizadas con venta online certificada.

Para identificar un décimo auténtico, es fundamental comprobar que incluya el sellado oficial, código de barras visible, papel de alta calidad y tintas de seguridad. Además, la Policía Nacional advierte sobre estafas clásicas como el ‘tocomocho’ y sobre llamadas o mensajes que anuncian premios inexistentes para obtener datos personales o dinero. Recordar que nadie puede ganar un premio sin haber comprado previamente un décimo es la mejor defensa contra estos engaños.