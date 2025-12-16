La borrasca Emilia deja 40 litros en Sevilla: estos son los municipios donde más llovió el lunes

La tercera semana de diciembre comenzó con fuertes lluvias en la provincia de Sevilla, en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. El lunes arrancó con riesgo de precipitaciones, una situación que se fue complicando a lo largo de la tarde hasta desembocar en un episodio de lluvias intensas y tormentas.

La llegada de un frente acompañado de tormentas, perteneciente a la borrasca Emilia —que durante esa misma jornada tuvo un fuerte impacto en la Comunitat Valenciana y en Cataluña— obligó a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo en Sevilla entre las seis de la tarde y las tres de la madrugada del martes.

El aviso respondía al riesgo de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y advertía de “fuertes precipitaciones” en la capital, con un frente que avanzaba de sur a norte. Dicho aviso estuvo vigente tanto en la Campiña sevillana como en la Sierra Norte.

El temporal dejó además una incidencia destacada en la capital: un rayo destrozó el histórico laurel de Indias de la plaza de Santa Ana. El árbol se rompió por la base del tronco y sus ramas cayeron sobre la plaza, provocando daños materiales, aunque sin que se registraran heridos.

Picos de lluvia y acumulados por municipios de Sevilla

Los grandes picos de lluvia se produjeron entre las 18.00 y las 19.00 horas del lunes y entre la 1.00 y las 2.00 de la madrugada del martes, tanto en la capital como en el resto de la provincia. En Sevilla, se registraron 13 litros por metro cuadrado a las 19.00 horas y otros 13 litros a la 1.00 de la madrugada, reflejo de la intensidad del episodio.

Entre la tarde del lunes (16.00 horas) y la madrugada del martes (6.00 horas), estos fueron los municipios donde más lluvia se acumuló:

Sevilla (Aeropuerto): 40,4 litros por metro cuadrado.

Carmona: 40,2 litros.

Sevilla (Tablada): 38,6 litros.

Tomares: 38,6 litros.

La Puebla de los Infantes: 38,2 litros.

Por detrás de estos registros, Carrión de los Céspedes acumuló 34 litros, mientras que Lora de Estepa alcanzó los 29,8 litros y Fuentes de Andalucía registró 27,4 litros. También fueron destacables los acumulados en Guadalcanal (24,2 litros) y Cazalla de la Sierra (19,5 litros).

En otros puntos de la provincia, las precipitaciones fueron algo menores, aunque igualmente significativas. Las Cabezas de San Juan sumó 18,6 litros, Almadén de la Plata y Morón de la Frontera registraron 16,8 litros cada uno, Écija alcanzó los 15,2 litros, mientras que Osuna cerró el episodio con 14,6 litros por metro cuadrado.