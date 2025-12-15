Un rayo destroza el laurel de Indias de la plaza de Santa Ana

Un rayo ha destrozado este lunes el laurel de Indias de la plaza de Santa Ana. El árbol se ha roto por la base del tronco y sus ramas han caído sobre la plaza. No hay constancia de personas heridas, ya que el suceso ha tenido lugar en el momento en que arreciaba la tormenta y no había ninguna persona debajo. Las ramas han causado daños en algunos vehículos y también en la estructura de un bar próximo, en el que los clientes quedaron atrapados porque las ramas caídas bloqueaban la entrada.

Fuentes municipales confirmaron que fue un rayo lo que causó el destrozo. El árbol es uno de los más conocidos de Triana. Se trata de un ficus microcarpa, conocido comúnmente como laurel de Indias, que ocupa prácticamente toda la plaza. El alcorque ha quedado también destrozado.

El teléfono único de emergencias 112 ha recibido una llamada alertando de la caída del árbol. El 112 avisó a los Bomberos y a la Policía Local de Sevilla. A lo largo de la tarde, desde las 18:15, este departamento ha gestionado aproximadamente una veintena de incidencias relacionadas con la lluvia, si bien la mayoría han sido en pueblos como La Rinconada, Santiponce, Gelves o Alcalá de Guadaíra.

Un testigo de los hechos describió el momento como si hubiera "caído una bomba" que destrozó el árbol por la mitad del tronco.