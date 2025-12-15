Sanz da por hecho que tiene pactado el Presupuesto con Vox

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, da por hecho que Vox apoyará los Presupuestos de 2026. Así lo ha hecho saber este lunes en una rueda de prensa, en la que ha informado de que el gobierno local ha aprobado 16 de las 18 enmiendas presentadas por el partido que lidera Santiago Abascal. Sanz asegura que el acuerdo con la formación de derechas "es de gestión y no ideológico".

El regidor se ha mostrado convencido de que la aprobación de dichas enmiendas es un paso trascendental para que el proyecto de cuentas del próximo año salga adelante y que lo haga como en 2025, con tiempo suficiente.

Con las declaraciones del alcalde, se entiende que volverá a reeditarse el pacto con Vox que haga posible tener un Presupuesto desde comienzos del nuevo ejercicio. Un acuerdo del que ha asegurado quedan fuera aspectos ideológicos, pues sólo se centran "en la gestión de la ciudad". "Para garantizar la estabilidad", ha remarcado Sanz.

Los cuadernillos de educación sexual

No debe olvidarse que ya en este 2025 algunas de las enmiendas de Vox aceptadas por el gobierno del PP fueron motivo de titulares, como la creación de una Oficina de Apoyo a la Mujer Embarazada (que desde los partidos de izquierda se calificó como "oficina antiaborto") o la retirada de los folletos de educación sexual en los colegios.

A principios de diciembre, el grupo municipal socialista presentó una enmienda a la totalidad de las cuentas de Sanz para 2026. Según el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, el proyecto del PP "no refuerza los servicios públicos, no invierte en los barrios, no mejora la movilidad y está alineado con los postulados de la extrema derecha”