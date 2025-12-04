El PSOE rechaza frontalmente el proyecto de presupuestos de José Luis Sanz para 2026

El portavoz municipal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha anunciado este jueves su rechazo frontal al proyecto de presupuestos de 2026 presentado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, al considerar que las cuentas “no sirven para mejorar la vida de los sevillanos” y reflejan un “modelo de ciudad que involuciona después de más de dos años y medio de gobierno del PP”.

Tras comprobar que el gobierno municipal no aceptará sus propuestas parciales —entre ellas, la de frenar la privatización de la limpieza de colegios—, el Grupo Socialista presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos en el próximo pleno, al considerar que consolida un modelo “que no refuerza los servicios públicos, no invierte en los barrios, no mejora la movilidad y está alineado con los postulados de la extrema derecha”.

Según el portavoz socialista, el balance de la gestión municipal durante este periodo arroja una conclusión clara: “Sevilla va marcha atrás y el Ayuntamiento no funciona”. A su juicio, esta situación se evidencia en tres grandes ámbitos: el deterioro de los servicios públicos, el abandono de los barrios y el caos creciente en movilidad y obras, factores que, sostiene, “han gripado el motor del Ayuntamiento”.

Las carencias de las cuentas de Sanz se basan en tres argumentos: ausencia de mejoras en servicios públicos, falta de inversiones en los barrios y falta de presupuesto para ordenar el “caos” generado por las obras y la movilidad.

Ausencia de mejoras en servicios públicos

El PSOE denuncia que el proyecto presupuestario no contempla incrementos significativos en las partidas destinadas a reforzar servicios esenciales. No hay aumentos para equipos de servicios sociales, ni para el personal de Lipasam, ni para la limpieza de los colegios, pese a que estas áreas presentan, según los socialistas, carencias evidentes y demandas crecientes. Por el contrario, alerta de partidas que, de aprobarse, favorecerían procesos de privatización, especialmente en la limpieza de centros educativos.

Falta de inversiones en los barrios

El grupo socialista afirma que el borrador presupuestario tampoco recoge inversiones relevantes en piscinas municipales, equipamientos deportivos, centros cívicos, bibliotecas o instalaciones para mayores, infraestructuras reclamadas por numerosos barrios. Para el PSOE, esta ausencia consolida un “modelo de dejadez” que agrava la desigualdad entre distritos.

Movilidad sin soluciones y retrocesos en cultura y turismo

Otro de los puntos de crítica es la falta de dotación económica para ordenar el “caos” generado por las obras y la movilidad. Tampoco se recogen medidas para afrontar retos como la proliferación de pisos turísticos o la debilidad de la agenda cultural, fenómenos que, advierten, siguen creciendo sin respuesta municipal.

Un presupuesto “plegado a Vox”

El PSOE sostiene que las cuentas municipales responden a los intereses de la extrema derecha. Señala como prueba la reducción de partidas vinculadas a cooperación al desarrollo, juventud, atención a personas migrantes o programas de salud pública —como la prevención del VIH—, un patrón que, afirma, coincide con otros gobiernos locales en los que PP y Vox alcanzan acuerdos.

En este sentido, pide al alcalde que “deje de aparentar negociaciones” y aclare los posibles acuerdos con Vox, recordando precedentes como la creación de la oficina antiaborto incluida en las cuentas de 2025.

Incrementos cuestionados: publicidad y catering

Frente a estos recortes, los socialistas resaltan aumentos significativos en otras áreas. La partida de publicidad y propaganda crece un 48%, lo que supone más de 560.000 euros adicionales respecto a 2025. También aumentan los gastos en catering, gastos que vinculan a la celebración de galas y eventos promovidos desde las distintas delegaciones municipales.

Incluso en organismos como el Instituto Municipal de Deportes, apuntan, se reducen las inversiones mientras aumentan los fondos dedicados a publicidad, lo que, según el PSOE, evidencia las prioridades del gobierno de Sanz.