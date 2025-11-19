CCOO rechaza los presupuestos de Sanz para Sevilla por "falta de empatía social"

El sindicato CCOO de Sevilla ha manifestado su rechazo al proyecto de presupuestos municipales propuesto por el alcalde José Luis Sanz, argumentando que las cuentas se alejan de las necesidades reales y carecen de "empatía social". Esta postura se hizo patente en el pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), donde se aprobó un dictamen crítico.

Carlos Aristu, secretario general de CCOO de Sevilla, subrayó la urgencia de un presupuesto que permita a la capital andaluza dejar de ser "referencia estatal por tener los barrios más pobres del país". Según Aristu, esto solo se logrará mediante políticas de vivienda pública, servicios sociales bien dotados y un plan de empleo público, aspectos que el alcalde Sanz ha omitido, esenciales para frenar la pérdida de población y reducir desigualdades.

El líder sindical insistió en que el proyecto presupuestario "carece de empatía social", atribuyéndolo a una "visión clasista de una ciudad" por parte de sus elaboradores. Aristu argumentó que esta perspectiva ignora las profundas diferencias sociales entre los barrios sevillanos.

En relación con la problemática de la vivienda, Aristu enfatizó que Sevilla experimenta una constante pérdida de población anualmente, ya que "la gente no se puede permitir vivir en la mayor parte de sus barrios". CCOO considera incomprensible la ausencia de inversión mínima en esta área, dificultando la emancipación juvenil y afectando la economía de numerosos hogares.

Asimismo, el secretario general de CCOO denunció un "recorte importantísimo, de más de cuatro millones de euros" en el ámbito de la dependencia. Aristu calificó este derecho como "esencial" para la protección de las personas más vulnerables, lamentando que los afectados deban afrontar "enormes listas de espera".

El proyecto presupuestario tampoco ofrece soluciones, según Aristu, a la situación de la plantilla municipal, que presenta un veinte por ciento de sus puestos sin cubrir. Esta carencia se agrava en áreas "especialmente sensibles" como los servicios sociales, donde "más de la mitad de la plantilla" permanece sin cubrir, situación que CCOO considera "sangrante".

En otro orden de cosas, CCOO criticó la asignación de "apenas 100.000 euros" al capítulo de cambio climático, cifra insuficiente para una ciudad que ha sufrido inundaciones recientes. Aristu comparó esta inversión con la destinada a "chiringuitos antiabortistas y políticas propias de sección femenina con tufo franquista", subrayando la disparidad de prioridades.

Frente a este panorama, CCOO ha presentado una serie de propuestas destinadas a reorientar el gasto municipal. Estas incluyen un plan de empleo público, un impulso a la política pública de vivienda, una política fiscal progresiva, el refuerzo de la inversión en dependencia, políticas de igualdad con enfoque feminista y la dotación de recursos para la memoria democrática.