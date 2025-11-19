El CESS afea al alcalde de Sevilla la baja inversión pese a la mejora de los ingresos

“En relación con la ejecución presupuestaria de 2024, este CESS destaca la mejora en la ejecución de ingresos. Sin embargo, en la ejecución de gastos, el porcentaje es muy similar a la ejecución de 2023. Preocupa, como cada año, los capítulos VI (inversiones reales) y VII (transferencias de capital). En 2025 parece mejorar la ejecución del capítulo VI (28,7% a 24/10/25), sin embargo, el capítulo VII se queda en un 11,7% a la misma fecha. Esto es insuficiente y no permite a los organismos realizar sus inversiones”. Ésta es una de las principales conclusiones del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) –formado por representantes de los sindicatos, los empresarios y algunas asociaciones de consumidores– en un dictamen que resalta una subida importante de tasas, pide la mejora de la recogida individualizada de los residuos, y aplaude las nuevas iniciativas para superar los 700.000 habitantes.

El informe del CESS sobre el anteproyecto de las cuentas municipales para 2026 apunta que la inversión reservada para los centros educativos es de 2,26 millones, “importe que va destinado a actuaciones de rehabilitación y que consideramos insuficiente”. Preocupa el descenso sufrido por el programa de educación, en especial por las partidas dedicadas a administración, conservación y mantenimiento de los centros Preescolares, Infantil y Primaria con un descenso de 600.000 euros.

Destaca la subida de las tasas y pide que se mejore la recogida individualizada

“Se valora positivamente la inclusión de una subvención del Fondo Social Europeo en el Presupuesto del Ayuntamiento para la ejecución del programa de empleo Éfeso por importe de cinco millones”. Al Consejo Económico y Social de Sevilla le preocupa el descenso que sufre el programa de Servicio de Ayuda a Domicilio, “lo que supone un descenso muy importante de más de 4,2 millones”.

Entre las valoraciones del órgano consultivo, estiman como positiva el conjunto de medidas y actuaciones tanto en curso como las nuevas iniciativas, confirmándose el aumento del parque de viviendas y alojamientos de titularidad municipal “que ya constatamos en el informe del año pasado y que, junto con el alquiler o venta asequible de las mismas, ayuden” a lograr el repunte de la población sevillana y superar los 700.000 habitantes.

Ponen el foco en los polígonos industriales: “Las partidas son insuficientes”

“Una vez más, como en años anteriores, se pone de manifiesto que no hay una apuesta por las políticas de consumo con una dotación insuficiente, en especial las indemnizaciones a la Junta Arbitral”. Con respecto a los polígonos industriales, señalan que se incumple por tercer año el acuerdo aprobado por unanimidad en el Pleno de 2023 “y, aunque se incrementan las partidas con respecto al ejercicio 2025, entendemos que son insuficientes, por lo que sería deseable que se incrementaran con el fin de conseguir unos espacios productivos dignos que permitan a las empresas desarrollar su actividad en nuestra ciudad y no tener que desplazarse a otros municipios. Si queremos mantener y ampliar nuestro tejido productivo, hay que hacer que resulte atractivo para las empresas implantarse en los polígonos industriales de Sevilla, y para ello es necesaria la inversión a fin de que no parezcan encontrarse en situación de abandono, como por desgracia, acontece en algún caso”.

El consejo valora de forma positiva el incremento de los créditos de las operaciones de capital en general, y a los destinados a incrementar el parque de viviendas, en particular. “No obstante, mientras la partida de inversiones del capítulo VI crece, los importes de las transferencias de capital disminuyen, por lo que sería deseable que se mantuviera el esfuerzo inversor en este capítulo, fundamental para que los organismos y empresas públicas puedan realizar sus inversiones, y que se hagan efectivas, al contrario de lo ocurrido con el IMD”.

Por último y respecto al periodo medio de pago, el CESS asegura que ha ido mejorando en el último año. “No obstante, tal y como exponíamos en las valoraciones, en el mes de septiembre se vuelve a exceder el plazo legalmente establecido. Esperemos que sea consecuencia de alguna causa coyuntural y que vuelva a reducirse, puesto que consideramos que es muy importante para la gestión de muchas Pymes”.